Более 5 миллионов избирателей приняли участие в праймериз «Единой России»

Москва, 28 мая. Более 5 миллионов граждан уже приняли участие в праймериз «Единой России» перед сентябрьскими выборами, сказано в Telegram-канале единороссов.

В публикации сообщается, что более 5 миллионов россиян уже приняли участие в качестве избирателей в предварительном голосовании по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. Этот показатель в четыре раза выше того, который был на всероссийском тестировании электронного голосования, организованного Центризбиркомом в середине мая.

Как стало известно ранее, почти 20 тысяч выборщиков проголосовали на праймериз ЕР в Забайкалье.