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20:37
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:34
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
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Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
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«Слово против слова»: возможна ли принудительная вакцинация от COVID-19

  /   Обновлено: 28 мая 2021 20:24
Общество
«Слово против слова»: возможна ли принудительная вакцинация от COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Несмотря на то, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, вырабатывать коллективный иммунитет россияне не спешат. Дискуссия о том, пора ли вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России, прошла 28 мая на площадке медиацентра «Патриот».

В начале 2021 года в стране началась массовая вакцинация от COVID-19, власти называют ее добровольной, но подчеркивают: привиться нужно всем. А недавно замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация может стать обязательной. Такое заявление вызвало огромный резонанс в обществе, но вскоре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данное заявление.

В дебатах относительно принудительной вакцинации сошлись профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Редько, который занял позицию против, и советник главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, клинический психолог Сергей Петров, выступивший за внедрение вакцинации в обязательном порядке.

Слово против слова: принуждение вакцинирования от COVID-19 – биотерроризм?
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По мнению Сергея Петрова, Россия отстает от других стран по темпам вакцинации, потому что в некоторых странах вакцина делается в обязательном порядке, а где-то вообще идет речь о создании прививочного паспорта.

«Насколько я знаю, в некоторых странах прививки делаются в обязательном порядке. Также идет речь о недопущении лиц на те или иные мероприятия, которые не прошли профилактические прививки. Мы прекрасно видим, какие требования вводятся для перемещения зарубежных гостей на разные мероприятия, которые ожидаются в Санкт-Петербурге. Возможно, есть маленькие недочеты в информировании, потому что в интернете существует большое количество мифов о ее вреде», — пояснил Петров.

Он уверен, что внедрение ковид-паспортов необходимо, если это упростит жизнь большому количеству людей. Человек должен понимать, что он потенциально опасен для других людей, если не привит.

«Мы поощряем вакцинированных и ведем профилактические работы в социальных сетях, показываем личным примером. Я считаю, самый важный пример — не условного чиновника или профессора, а пример соседа», — добавил он.

Слово против слова: принуждение вакцинирования от COVID-19 – биотерроризм?
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Редько не согласился с заявлением оппонента о внедрении ковид-паспортов, назвав это сегрегацией. Он отметил, что в стране не такая сложная ситуация из-за коронавируса, поскольку заболевших всего 3% населения.

«После 5% начинается эпидемия. Нарушать законы, по которым живет страна, никакой местный чиновник не имеет права. 55 статья ч.3 Конституции РФ гласит, что только федеральными законами могут ущемляться те или иные права. Сегодня ущемляются права на передвижение, на получение медицинской помощи — отменяется 41 статья Конституции о бесплатной, доступной медицинской помощи. Творится полный беспредел. Я считаю, это биотерроризм», — высказался он.  

Редько назвал подозрительным, что людей принуждают к «добру» для нашего же здоровья.

«Ничего до этого не делали насильно. Страх — половина болезни, а спокойствие — половина выздоровления. Этим страхом нас сейчас загоняют в вакцинацию: показывают муки непонятно кого, потом этот человек встает, покуривает и уходит. Создавая панику, люди манипулируют неграмотным населением», — добавил эксперт.

В ходе дебатов о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России каждый из оппонентов отстаивал свою позицию, приводя весомые аргументы. Читателям ФАН путем онлайн-голосования предстоит решить, кто из них был более убедительным. Для этого к статье прикреплен опрос с именами оппонентов. Голосование продлится до 3 июня включительно. А уже 4 июня будут подведены итоги.

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вакцинация коронавирус слово против слова
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Все новости / Общество / «Слово против слова»: возможна ли принудительная вакцинация от COVID-19
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