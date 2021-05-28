Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе

Минск, 28 мая. Минские диспетчеры отказали пилотам перенаправленного в Минск самолета Ryanair связаться с компанией после информации о взрывном устройстве на борту, утверждает Reuters.

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал «неправдивой» расшифровку диалога пилота воздушного судна с диспетчерами, предоставленную Минтрансом Белоруссии. В обнародованном сообщении говорится, что «у первого пилота не было другого выбора, кроме как развернуть самолет в Минск».

Отмечается, что диспетчеры в Минске отказались связаться с Ryanair, заявив, что якобы в компании никто не брал трубку.

Напомним, инцидент произошел 23 мая. Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер экстренно сел в минском аэропорту после сообщения об угрозе взрыва. Специалисты проверили борт и не нашли бомбы. На самолете летел Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали после проверки документов. Вместе с ним под стражу была взята россиянка София Сапега. Она дала признательные показания о редактировании канала с данными полицейских, сообщал ФАН. Ее арестовали на два месяца.