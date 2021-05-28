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28 мая 14:38
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новостей
14:36
Происшествия
Американка выбила зубы стюардессе и попала в черный список компании-перевозчика
14:36
Общество
Власти Петербурга сообщили о старте вакцинации дачников от COVID-19
14:35
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:35
Шоу-бизнес
Моргенштерн выпустил второй за неделю альбом
14:34
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Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
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Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК

Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Брюссель, 28 мая. Еврокомиссия направила собственный план по экономическому развитию Белоруссии бывшему кандидату в президенты республики.

Урсула фон дер Ляйен, занимающая пост главы Европейской комиссии, выслала экс-кандидатке в президенты Республики Беларусь Светлане Тихановской проект, разработанный в ЕС. Он касается экономического развития страны. Об этом пишет ТАСС.

Документ называется «Экономический план для демократической Белоруссии». Он оговаривает применение 3 млрд евро на реформирование экономической системы государства. Представители Еврокомиссии отмечают, что средства могут быть использованы при проведении структурных корректировок, включая такие области, как право, судебная система, образование и медицина.

Помимо этого, недавно стало известно о готовящейся встрече бывшего кандидата на пост президента страны с главой Эстонии Керсти Кальюлайд.

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белоруссия еврокомиссия Тихановская
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