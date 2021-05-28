Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК

Брюссель, 28 мая. Еврокомиссия направила собственный план по экономическому развитию Белоруссии бывшему кандидату в президенты республики.

Урсула фон дер Ляйен, занимающая пост главы Европейской комиссии, выслала экс-кандидатке в президенты Республики Беларусь Светлане Тихановской проект, разработанный в ЕС. Он касается экономического развития страны. Об этом пишет ТАСС.

Документ называется «Экономический план для демократической Белоруссии». Он оговаривает применение 3 млрд евро на реформирование экономической системы государства. Представители Еврокомиссии отмечают, что средства могут быть использованы при проведении структурных корректировок, включая такие области, как право, судебная система, образование и медицина.

Помимо этого, недавно стало известно о готовящейся встрече бывшего кандидата на пост президента страны с главой Эстонии Керсти Кальюлайд.