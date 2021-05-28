Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи

Сочи, 28 мая. Сотрудники сочинской полиции проводят проверку после инцидента в одном из отелей. С заявлением обратился 31-летний приезжий из Анапы.

По словам гражданина, в результате ссоры его избила компания мужчин. После потасовки он лишился золотой цепочки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно последней информации, в результате инцидента в медучреждении оказались два человека. Конфликт произошел с участием постояльца, хозяина гостиницы и его приятелей. Драка происходила в бассейне, сообщал ФАН.