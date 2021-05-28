УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020

Москва, 28 мая. УЕФА напомнил болельщикам, желающим посмотреть матчи Евро-2020 вживую, об ограничениях при въезде в другие страны.

Правила пересечения границ в разных государствах могут меняться в связи с пандемией коронавируса, поэтому при поездке на матчи есть шанс столкнуться с проблемами, предупредили на сайте УЕФА. Болельщиков попросили учитывать действующие ограничения. Например, от гостей страны могут потребовать отрицательный тест на коронавирус или обязательное пребывание на карантине. Кроме того, есть шанс, что срок пребывания в стране будет ограничен или границу и вовсе закроют.

«Азербайджан, Венгрия и Россия приняли особый порядок въезда», — отметили в УЕФА.

Так, обладателям билетов на матчи в Будапеште понадобится отрицательный тест на коронавирус, но карантин соблюдать не придется. В Россию иностранные поклонники футбола смогут приехать без визы по паспорту болельщика и с отрицательным тестом на COVID-19. Послабления для болельщиков ввели и в Румынии — они смогут не соблюдать карантин, если пробудут в стране не более трех дней и предоставят свежий отрицательный тест на коронавирус.

В разных странах будут действовать ограничения по числу зрителей на стадионе. Все 100% мест заполнят только на стадионе в Будапеште.