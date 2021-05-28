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28 мая 14:38
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новостей
14:36
Происшествия
Американка выбила зубы стюардессе и попала в черный список компании-перевозчика
14:36
Общество
Власти Петербурга сообщили о старте вакцинации дачников от COVID-19
14:35
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:35
Шоу-бизнес
Моргенштерн выпустил второй за неделю альбом
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
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УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020

Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
Невские Новости  /  Алексей Борисов

Москва, 28 мая. УЕФА напомнил болельщикам, желающим посмотреть матчи Евро-2020 вживую, об ограничениях при въезде в другие страны.

Правила пересечения границ в разных государствах могут меняться в связи с пандемией коронавируса, поэтому при поездке на матчи есть шанс столкнуться с проблемами, предупредили на сайте УЕФА. Болельщиков попросили учитывать действующие ограничения. Например, от гостей страны могут потребовать отрицательный тест на коронавирус или обязательное пребывание на карантине. Кроме того, есть шанс, что срок пребывания в стране будет ограничен или границу и вовсе закроют.

«Азербайджан, Венгрия и Россия приняли особый порядок въезда», — отметили в УЕФА.

Так, обладателям билетов на матчи в Будапеште понадобится отрицательный тест на коронавирус, но карантин соблюдать не придется. В Россию иностранные поклонники футбола смогут приехать без визы по паспорту болельщика и с отрицательным тестом на COVID-19. Послабления для болельщиков ввели и в Румынии — они смогут не соблюдать карантин, если пробудут в стране не более трех дней и предоставят свежий отрицательный тест на коронавирус.

В разных странах будут действовать ограничения по числу зрителей на стадионе. Все 100% мест заполнят только на стадионе в Будапеште.

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футбол чемпионат европы евро-2020
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