Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию

Триполи, 28 мая. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл в столицу Ливии со своим мальтийским коллегой Эваристом Бартоло и комиссаром ЕС по политике соседства и переговорам о расширении Оливером Фаррелли.

Иностранных гостей приняли премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба, глава МИД Наджла Мангуш и министр внутренних дел Халед Мазен. Встреча состоялась в преддверии визита ливийской делегации в Рим, запланированного на понедельник, 31 мая.

Стороны намерены разработать механизм поддержки ЕС и Италии в вопросе социально-экономического восстановления Ливии. Одной из ключевых тем переговоров станет миграционный поток беженцев и переселенцев с территории североафриканского государства в Европу.

Дабиба, Ди Майо и другие гости также обсудят возможность привлечения строительных фирм и зарубежных инвестиций в страну для реконструкции инфраструктуры разрушенных городов после затяжного 10-летнего кризиса.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В начале недели члены муниципалитета Бенгази изучили предложение более 100 итальянских компаний, изъявивших желание помочь в восстановлении населенных пунктов. Помимо этого, они планируют вернуться на ливийский рынок.

Государственный министр по экономическим вопросам Ливии Салама аль-Гувейл подсчитал, что на реконструкцию всех городов страны требуется около 600 млрд динаров (почти, 9,9 трлн рублей). Национальная программа рассчитана на ближайшие 10 лет.