Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу

Москва, 28 мая. Ситуация на Украине является позором для всего европейского континента. Так сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат высказалась о происходящих на Украине событиях и их последствиях в эфире одного из российских телеканалов.

«На Украине не идет формирование национального самосознания, а имеется махровый национализм, это проблема европейского континента. Ситуация на Украине является позором для всех международных структур, куда входит Украина», — сказала Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе являются действенным документом при условии их выполнения всеми сторонами, поставившими подписи.