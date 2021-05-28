На Донской ферме сгорело 11 тысяч поросят

Ростов-на-Дону, 28 мая. Накануне огнеборцы Ростовской области потушили крупнейший пожар, который вспыхнул на свиноводческом предприятии в хуторе Гусев Каменского района. Для локализации пожара использовалось шесть единиц специализированной техники и 17 человек личного состава.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, возгорание произошло в производственном корпусе предприятия. Локализовать возгорание удалось лишь после того, как частично обрушилась крыша постройки. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров.

В сообщении говорится, что люди в пожаре не пострадали. А вот животным повезло куда меньше. Приблизительное число погибшего поголовья превышает 11 тысяч особей.

Стоит отметить, что свиноводческое предприятие, пострадавшее от пожара, входит в число 29 предприятий кубанского «Агрокомплекса». В настоящий момент фермеры подсчитывают убытки.

Ранее ФАН рассказывал, как московские огнеборцы боролись с пожаром, вспыхнувшим в нежилом помещении на Серебрянической набережной. К тушению огня привлекли 16 единиц техники и вертолет.