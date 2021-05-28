Новую карту распределения темной материи представили астрофизики из США и Южной Кореи

Вашингтон, 28 мая. Новую карту распределения темной материи разработала международная команда астрофизиков из Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Зафиксировать нитевидные структуры, которые связывают галактики, словно паутина, ученым удалось при помощи искусственного интеллекта. Научные сотрудники опубликовали результаты своей работы в профильном издании Astrophysical Journal.

«Наличие локальной карты космической паутины открывает новую главу в космологических исследованиях», — рассказали исследователи.

Благодаря открытию они планируют теперь изучить процесс распределения темной материи. Также ученые хотят соотнести полученные данные с другой информацией о выбросах. Считается, что так специалисты поймут природу темной материи.

В ходе поиска антизвезд в Млечном Пути астрономы пытаются понять тайну антигелия. Считается, что из 100 млрд звезд в галактике не более 14 могут состоять из антиматерии, полагают специалисты.