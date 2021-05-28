Мост рухнул под тяжестью фуры в Ивановской области

Иваново, 28 мая. Автомобильный мост через реку Теза обрушился под большегрузом. Переправа соединяла поселок с региональными трассами.

Инцидент произошел в селе Холуй, когда грузовик переезжал через реку Теза. Мост, рассчитанный на проезд техники весом не более 3,5 тонны, не выдержал и обвалился вместе с КамАЗом, сообщил источник ФАН.

По предварительным данным, самосвал вез в Южский район песок из Владимирской области. Попасть на другой берег можно было также по соседнему мосту в четырех километрах от места происшествия.

В настоящее время местные власти организовали лодочную переправу для местных жителей. На ликвидацию последствий аварии направлено 14 человек и шесть единиц техники.

ФАН публикует видео с места происшествия.

Мост обрушился на Кубани в Лабинском районе, сообщал ФАН. Разрушению предшествовали сильные дожди. Обильные осадки шли несколько дней подряд.