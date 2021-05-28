Epic Games Store бесплатно раздает игру Among Us

Москва, 28 мая. Компания Epiс Games Store начала очередную раздачу игр, которая проходит каждую неделю. Онлайн-магазин предлагает получить игру Among Us, где нужно вычислить предателя.

Among Us — это многопользовательская игра от студии Innersloth. Задача геймеров заключается в том, чтобы объединиться в команду от четырех до десяти человек и сообща подготовить космический корабль к отлету. Несколько игроков являются шпионами и мешают остальным членам группы. Геймплей напоминает вариацию настольной игры «Мафия».

Проект вышел три года назад, но популярность набрал только в 2020-м, когда на него обратили внимание стримеры. Steam-версия получила 484 тыс. отзывов, 93% из которых положительные. Получить Among Us бесплатно можно до 3 июня.

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