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28 мая 14:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:36
Происшествия
Американка выбила зубы стюардессе и попала в черный список компании-перевозчика
14:36
Общество
Власти Петербурга сообщили о старте вакцинации дачников от COVID-19
14:35
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:35
Шоу-бизнес
Моргенштерн выпустил второй за неделю альбом
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
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Американский пограничник арестован за контрабанду мигрантов из Мексики

Происшествия
Американский пограничник арестован за контрабанду мигрантов из Мексики
facebook.com  /  U.S. Border Patrol Laredo Sector

Монтеррей, 28 мая. Полиция США арестовала офицера пограничной службы за контрабанду мигрантов из Мексики в Техас. Военнослужащего с 13-летним стажем отстранили от должности на время следствия.

Инцидент на границе США и Мексики произошел в секторе Ларедо, где сотрудник пограничного патруля был пойман на нелегальном провозе мигрантов через международную границу. Официально американцу вменили «перевозку лиц без документов для личной выгоды», сообщает The Daily Mail.

Как стало известно, арестованный пограничник работал в этом секторе границы с 2008 года. В настоящее время мужчина отстранен от должности на неопределенный срок. Подробности того, как долго офицер пограничного патруля перевозил незарегистрированных лиц, пока не разглашаются в интересах следствия.

Также осталось неизвестным, каков будет максимальный срок тюремного заключения, если подозреваемого признают виновным. В отношении нарушителя закона в погонах было возбуждено уголовное дело. Известно, что судебное производство было начато спустя два дня после того, как сотрудницу американской таможни в Ларедо обвинили в аналогичном преступлении.

В частности, 40-летняя Ронда У. призналась в содействии нелегальной иммигрантке из Мексики — она помогла женщине въехать на территорию США и наняла ее в качестве няни. В обмен на признание вины федеральные прокуроры заявили, что обвинения в незаконной транспортировке женщины через границу будут сняты. Ронда У. в настоящий момент находится под стражей, а приговор американке огласят в течение нескольких месяцев. Женщине грозит до 10 лет тюремного заключения.

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мигранты сша техас мексика пограничник контрабанда нелегальная миграция пограничная служба
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