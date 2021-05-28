Американский пограничник арестован за контрабанду мигрантов из Мексики

Монтеррей, 28 мая. Полиция США арестовала офицера пограничной службы за контрабанду мигрантов из Мексики в Техас. Военнослужащего с 13-летним стажем отстранили от должности на время следствия.

Инцидент на границе США и Мексики произошел в секторе Ларедо, где сотрудник пограничного патруля был пойман на нелегальном провозе мигрантов через международную границу. Официально американцу вменили «перевозку лиц без документов для личной выгоды», сообщает The Daily Mail.

Как стало известно, арестованный пограничник работал в этом секторе границы с 2008 года. В настоящее время мужчина отстранен от должности на неопределенный срок. Подробности того, как долго офицер пограничного патруля перевозил незарегистрированных лиц, пока не разглашаются в интересах следствия.

Также осталось неизвестным, каков будет максимальный срок тюремного заключения, если подозреваемого признают виновным. В отношении нарушителя закона в погонах было возбуждено уголовное дело. Известно, что судебное производство было начато спустя два дня после того, как сотрудницу американской таможни в Ларедо обвинили в аналогичном преступлении.

В частности, 40-летняя Ронда У. призналась в содействии нелегальной иммигрантке из Мексики — она помогла женщине въехать на территорию США и наняла ее в качестве няни. В обмен на признание вины федеральные прокуроры заявили, что обвинения в незаконной транспортировке женщины через границу будут сняты. Ронда У. в настоящий момент находится под стражей, а приговор американке огласят в течение нескольких месяцев. Женщине грозит до 10 лет тюремного заключения.