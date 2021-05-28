Принца Гарри уличили в финансовых махинациях под прикрытием благотворительности

Санта-Барбара, 28 мая. Финансовые махинации были обнаружены в благотворительном фонде Sussex Royal. Внесенные королевской семьей средства ушли на счет другой компании принца Гарри.

Фонд Герцога Сассекского и его супруги Меган Маркл получил 300 тысяч фунтов стерлингов, однако позже они оказались в компании Travalyst, где 75% акций принадлежат принцу Гарри, сообщает Daily Mail.

Инсайдеры сообщили, что половина внесенной суммы была затрачена на оформление документов, которые были необходимы для функционирования организации. Специальная комиссия по благотворительности начала расследование финансовой деятельности компании.

Стартовый грант благотворительной организации сформировался благодаря взносу 145 тысяч фунтов стерлингов от королевского фонда Уильяма и Кейт и еще порядка 151 тысячи фунтов стерлингов от фонда семьи в MWX.

Комиссия постановила, что денежные переводы были осуществлены законно и надлежащим образом. Попечители фонда действовали в соответствии с указаниями регулирующего органа.

Ранее принц Гарри едко высказался о своей семье. Он заявил, что родственники чуть не довели его супругу до самоубийства. Меган Маркл пришлось противостоять не только жесткой критике, но и расизму.