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новостей
14:36
Происшествия
Американка выбила зубы стюардессе и попала в черный список компании-перевозчика
14:36
Общество
Власти Петербурга сообщили о старте вакцинации дачников от COVID-19
14:35
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:35
Шоу-бизнес
Моргенштерн выпустил второй за неделю альбом
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
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Принца Гарри уличили в финансовых махинациях под прикрытием благотворительности

Общество
Принца Гарри уличили в финансовых махинациях под прикрытием благотворительности
Global Look Press  /  I-Images

Санта-Барбара, 28 мая. Финансовые махинации были обнаружены в благотворительном фонде Sussex Royal. Внесенные королевской семьей средства ушли на счет другой компании принца Гарри.

Фонд Герцога Сассекского и его супруги Меган Маркл получил 300 тысяч фунтов стерлингов, однако позже они оказались в компании Travalyst, где 75% акций принадлежат принцу Гарри, сообщает Daily Mail.

Инсайдеры сообщили, что половина внесенной суммы была затрачена на оформление документов, которые были необходимы для функционирования организации. Специальная комиссия по благотворительности начала расследование финансовой деятельности компании.

Стартовый грант благотворительной организации сформировался благодаря взносу 145 тысяч фунтов стерлингов от королевского фонда Уильяма и Кейт и еще порядка 151 тысячи фунтов стерлингов от фонда семьи в MWX.

Комиссия постановила, что денежные переводы были осуществлены законно и надлежащим образом. Попечители фонда действовали в соответствии с указаниями регулирующего органа.

Ранее принц Гарри едко высказался о своей семье. Он заявил, что родственники чуть не довели его супругу до самоубийства. Меган Маркл пришлось противостоять не только жесткой критике, но и расизму.

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мошенничество принц гарри меган маркл
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