Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»

Инцидент с посадкой самолета Ryanair на аэродром Минска, а экстремиста Романа Протасевича — в минское СИЗО освежил старую дискуссию о двойных стандартах, о морали в политике и о методах, к которым могут прибегать те или иные государства. Причем на сей раз дискуссия обогатилась весьма примечательным аргументом от светлых лиц, который и предлагается здесь разобрать.

Итак, как только о минском казусе стало известно миру и раздались первые робкие стоны мировой общественности на тему «Это как же так-то?!», защитники белорусских властей прибегли к железобетонному аргументу.

Они заметили, что президент Александр Лукашенко не сделал 23 мая ничего такого, что уже не применялось другими лидерами в гораздо более радикальном виде. И что обвинение Белоруссии в «беспрецедентном акте воздушного пиратства» есть ничто иное как вопиющий пример двойных стандартов.

В ответ на это изряднопорядочная общественность и применила свою новую инвективу. Вместо того чтобы отрицать двойные стандарты, она принялась яростно защищать право Запада на их применение, до предела заострив аргументацию в духе «Это другое».

Как это уже бывало, наиболее чеканную формулировку выдала Юлия Латынина:

«Тут кремляди волнуются, а что, мол, вагнеровцев в Украине можно было сажать, а Протасевича в Белоруссии — нет? Ответ. Волкодав — прав, людоед — нет. Террористов можно так сажать. Невинных людей, состоящих в оппозиции тиранам, — нет».

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомню, что та же Юлия Леонидовна отреагировала на арест Джулиана Ассанжа совершенно в других интонациях:

«Извини, парень, если ты борешься с ужасным Левиафаном и получаешь сдачи, то как-то странно получается, что можно этого Левиафана ругать и можно с ним бороться, но тебе ничего за это не должно прилетать».

Остальные члены закрытого клуба «Прогрессивная общественность» озвучивали ту же логику, но в менее ярких выражениях. Вкратце она такова.

США имеют полное право сажать самолет президента Боливии и обыскивать его, чтобы найти в салоне диссидента Ассанжа, несмотря на дипломатическую неприкосновенность, потому что Америка — это добро, демократия, законно избранная власть, независимый суд и свобода слова.

США могут вообще все — в том числе уничтожать с беспилотников иранских генералов, годами содержать в секретных тюрьмах людей без предъявления обвинений, выкрадывать по всему миру бизнесменов путем ложной провокации и т. п. Потому что — смотри выше.

Прочие западные державы, вплоть до Израиля, регулярно в открытую убивающего иранских ученых-нонкомбатантов, тоже действуют по своему волкодавскому праву.

Даже Украине позволено сажать самолет под угрозой ракетной атаки, чтобы задержать российского гражданина, потому что она, как минимум, — принята в ряды волкодавов.

А вот Лукашенко — это тиран, людоед и зло. И поэтому ничего такого ему делать не положено. Конец логики.

Федеральное агентство новостей /

Конечно, тут возникает элементарный вопрос: как именно отличить людоеда от волкодава, чтобы встать на нужную сторону? В чем разница между первым и вторым? Где добро и где зло в политике?

Видимо, рассуждать надо так.

Людоедом движет собственный произвол, он существует для себя и применяет насилие для удовлетворения своих потребностей. Людоед враждебен человеку как виду. Людоед чужд этики. Он не ограничен честью — не щадит ни немощных, ни стариков, ни женщин, ни детей.

Волкодав движим долгом защитника. Он, как и людоед, способен на насилие и живет насилием, имеет все орудия, необходимые для насилия, — но употребляет их для защиты людей.

Вроде бы я нигде не наврал и с помощью своих определений ни в чем уважаемых читателей не обманул? Тогда продолжим.

Если принять за гипотезу, что США и Западный мир — это волкодавы, то людоеды, от которых они защищают человечество, — это, в частности:

— уже упомянутый Джулиан Ассанж, раскрывший преступления США против гражданских лиц в оккупированных странах;

— и Эдвард Сноуден, раскрывший антиконституционную слежку правительства США за собственными и чужими гражданами.

Свои мотивы Сноуден описал фразой из текста Нюрнбергского трибунала:

«Каждый человек имеет обязательства перед международным сообществом, которые выше обязанности подчиняться местным законам. Следовательно, граждане должны нарушать внутренние законы страны для того, чтобы предотвратить преступления против мира и человечности».

/ Федеральное агентство новостей

В свою очередь, Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй так говорила об Эдварде:

«Дело Сноудена свидетельствует о необходимости защищать лиц, которые раскрыли информацию по вопросам, имеющим последствия для прав человека, а также по вопросам, имеющим важность для обеспечения уважения права на частную жизнь».

То есть «волкодав» США на глазах у всего мира попытался сожрать двух «людоедов» за то, что те защищали от него людей. Чудесно.

Что людоедского вменяется пресловутым «вагнеровцам», упомянутым Латыниной? Участие в гражданской войне на Украине на стороне ДНР и ЛНР? А какие теракты они совершили? Взятие заложников? Авиабомбежки гражданских объектов? Взрывы кафе и расстрелы домов из гранатомета? Убийство женщин, стариков, детей?

Нет, Юлия Леонидовна. Все это делала и делает сторона, на которой воевал «волкодав», «диссидент» и «борец с тираном» Роман Протасевич.

Кстати, тут отдельно следует отметить мастерскую работу издания Insider Романа Доброхотова. Всего за сутки оно выпустило сногсшибательное расследование, доказывающее, что схваченный Протасевич никогда не был нацистом, никогда не служил в украинском полку «Азов», а все это фейки, фейки, сурковская пропаганда и фейки, а также клевета ольгинских троллей.

Искрометное расследование у Доброхотова немедленно встало в один ряд с такими вершинами журналистского духа, как «хайли-лайкли» разоблачение Боширова и Петрова, видеосвидетельство провоза «Бука» по городам Донбасса и компьютерная анимация с красотами Геленджика. И продержалось бы там еще долго, если бы спустя примерно час после публикации принадлежность Протасевича к «Азову» не признал командир этого полка, украинский неонацист Андрей Билецкий.

Мы и ранее не стеснялись отмечать прозорливость Романа Александровича, но такой повод для аплодисментов выпал впервые. Мы будем следить за его новыми успехами. Уверен, они не заставят себя долго ждать, с такими-то везением и компетентностью.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В общем, с гипотезой о том, что Запад — это волкодав на службе у человечества, произошла какая-то путаница. И дело вот в чем — невозможно оценить ту или иную сторону по их декларациям.

Потому что в декларациях все — на стороне добра, все — за все хорошее и против всего плохого. Все — за человечество и спасают его от разных напастей. Кто — от капитализма, кто — от фашизма, кто — от «большевистской заразы», а кто — от «еврейского заговора». Мир вообще полон опасностей, знаете ли.

Можно, конечно, прикинуть, что реальнее: поддержка «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) со стороны США или внезапное желание президента Сирии Башара Асада потравить собственное население химоружием. Но это долго. Поэтому у меня есть предложение попроще.

Давайте судить о политике того или иного государства не по его декларациям, а по его методам и кадрам. И если окажется, что кто-то за последний век совершил около сотни военных вторжений и военных переворотов по всему миру, если этот кто-то поддерживает радикальные террористические группировки и если у него и на него служили и служат нацисты… То давайте все-таки людоедом будет признан он.

А то мы рискуем совсем запутаться в осциллографах.

1 Организация запрещена на территории РФ.