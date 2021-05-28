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28 мая 14:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
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Россиян ждут новые изменения в законах с июня 2021

Общество
Россиян ждут новые изменения в законах с июня 2021
vologda-oblast.ru  /  Правительство Вологодской области

Москва, 28 мая. Жителей России с началом летнего сезона ждут обновления в законах, связанные со штрафами ГИБДД, ценами на продукты, начислением пособий и многим другим, передает портал 360tv.ru.

Штрафы для владельцев автомобилей. Сообщается, что в июне 2021 года на владельцев автомобилей будут распространяться штрафы за нарушение правил пользования ремня безопасности. Водителям с поврежденным или отсутствующим ремнем безопасности выпишут штраф на 500 рублей.

Кроме этого, для автомобилистов введут санкции за использование летней или зимней резины не по сезону. Стоимость платы за нарушение составит 500 рублей. Россиянам также будет запрещено перевозить без соответствующих документов газовые баллоны в транспортном средстве. Денежное взыскание за незарегистрированное ГБО составит 500 рублей.

Цены на продукты. Стало известно, что жителей России возможно ждут обновленные цены на продукты. С 1 июня 2021 года прекращает действие соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. В настоящее время сахар можно приобрести оптом за 36 рублей за килограмм, а в розницу — 46 рублей. Оптовая цена на подсолнечное масло — 95 рублей, а розничная — 110 рублей. При этом стремительного повышения цен на продукты не будет, заявил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Маркировка сыра и мороженого. С наступлением лета будут маркировать сыр и мороженое. Сообщается, что на продуктах будет присутствовать код системы «Честный знак». Данная комбинация цифр будет содержать в себе информацию о выпускаемом продукте, а именно: дата, производитель, место выпуска и так далее. Такие ограничения позволят сократить нелегальную торговлю.

Продажа SIM-карт вне салонов. Обновленный закон «О связи» вступает в силу с 1 июня 2021 года. Теперь приобрести SIM-карту можно будет только в официальных салонах связи. Нарушение данного закона повлечет административную ответственность.

Начисление пенсий и пособий. Данное изменение касается граждан северных регионов. С наступлением лета порядок назначения повышенной пенсии изменится. Для оформления льгот будут учитывать район проживания. Документы о подтверждении места жительства нужно подавать раз в год для получения повышенной пенсии.

Закон о просвещении. С 1 июня 2021 года будет действовать новый закон о просветительской деятельности. Обновленный закон «Об образовании» будет определять, кто и где может вести данную деятельность. Такое изменение поможет учащимся избежать недостоверных сведений об исторических, национальных и культурных традициях народов.

Ранее сообщалось, что россиян раз и навсегда избавят от телефонных аферистов.

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ГИБДД цены штраф
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Все новости / Общество / Россиян ждут новые изменения в законах с июня 2021
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