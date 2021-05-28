Россиян ждут новые изменения в законах с июня 2021

Москва, 28 мая. Жителей России с началом летнего сезона ждут обновления в законах, связанные со штрафами ГИБДД, ценами на продукты, начислением пособий и многим другим, передает портал 360tv.ru.

Штрафы для владельцев автомобилей. Сообщается, что в июне 2021 года на владельцев автомобилей будут распространяться штрафы за нарушение правил пользования ремня безопасности. Водителям с поврежденным или отсутствующим ремнем безопасности выпишут штраф на 500 рублей.

Кроме этого, для автомобилистов введут санкции за использование летней или зимней резины не по сезону. Стоимость платы за нарушение составит 500 рублей. Россиянам также будет запрещено перевозить без соответствующих документов газовые баллоны в транспортном средстве. Денежное взыскание за незарегистрированное ГБО составит 500 рублей.

Цены на продукты. Стало известно, что жителей России возможно ждут обновленные цены на продукты. С 1 июня 2021 года прекращает действие соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. В настоящее время сахар можно приобрести оптом за 36 рублей за килограмм, а в розницу — 46 рублей. Оптовая цена на подсолнечное масло — 95 рублей, а розничная — 110 рублей. При этом стремительного повышения цен на продукты не будет, заявил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Маркировка сыра и мороженого. С наступлением лета будут маркировать сыр и мороженое. Сообщается, что на продуктах будет присутствовать код системы «Честный знак». Данная комбинация цифр будет содержать в себе информацию о выпускаемом продукте, а именно: дата, производитель, место выпуска и так далее. Такие ограничения позволят сократить нелегальную торговлю.

Продажа SIM-карт вне салонов. Обновленный закон «О связи» вступает в силу с 1 июня 2021 года. Теперь приобрести SIM-карту можно будет только в официальных салонах связи. Нарушение данного закона повлечет административную ответственность.

Начисление пенсий и пособий. Данное изменение касается граждан северных регионов. С наступлением лета порядок назначения повышенной пенсии изменится. Для оформления льгот будут учитывать район проживания. Документы о подтверждении места жительства нужно подавать раз в год для получения повышенной пенсии.

Закон о просвещении. С 1 июня 2021 года будет действовать новый закон о просветительской деятельности. Обновленный закон «Об образовании» будет определять, кто и где может вести данную деятельность. Такое изменение поможет учащимся избежать недостоверных сведений об исторических, национальных и культурных традициях народов.

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