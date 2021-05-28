Набиуллина: займы с плавающей ставкой могут стать второй валютной ипотекой

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28 мая 14:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
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Набиуллина: займы с плавающей ставкой могут стать второй валютной ипотекой

Экономика
Набиуллина: займы с плавающей ставкой могут стать второй валютной ипотекой
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 28 мая. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сравнила риски кредита с плавающей ставкой для россиян с валютной ипотекой.

По ее мнению, такой вид займа способен привести к такой же негативной ситуации, как и валютная ипотека, поскольку заемщики не всегда могут объективно оценить все возможные риски. Особенно это становится опасно в периоды нестабильности, обратила внимание глава ЦБ.

«Заемщик, соблазненный более низкой ставкой, не всегда может здраво оценить риски роста ставок, а значит, и последующего роста платежей, долговой нагрузки», — рассказала Набиуллина на третьем съезде Ассоциации банков России.

Она также добавила, что в корпоративном кредитовании банки заметно наращивают долю займов с плавающей ставкой, что является допустимой практикой. Заемщики в этой сфере обладают нужными компетенциями, чтобы принять такое решение, объяснила Набиуллина.

Председатель регулятора также указала на эффективность программы льготной ипотеки в кризисных условиях. Тем не менее, данные меры пора постепенно сворачивать, чтобы избежать образования «пузырей» на жилищном рынке.

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набиуллина кредиты плавающая ставка
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