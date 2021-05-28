Набиуллина: займы с плавающей ставкой могут стать второй валютной ипотекой

Москва, 28 мая. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сравнила риски кредита с плавающей ставкой для россиян с валютной ипотекой.

По ее мнению, такой вид займа способен привести к такой же негативной ситуации, как и валютная ипотека, поскольку заемщики не всегда могут объективно оценить все возможные риски. Особенно это становится опасно в периоды нестабильности, обратила внимание глава ЦБ.

«Заемщик, соблазненный более низкой ставкой, не всегда может здраво оценить риски роста ставок, а значит, и последующего роста платежей, долговой нагрузки», — рассказала Набиуллина на третьем съезде Ассоциации банков России.

Она также добавила, что в корпоративном кредитовании банки заметно наращивают долю займов с плавающей ставкой, что является допустимой практикой. Заемщики в этой сфере обладают нужными компетенциями, чтобы принять такое решение, объяснила Набиуллина.

Председатель регулятора также указала на эффективность программы льготной ипотеки в кризисных условиях. Тем не менее, данные меры пора постепенно сворачивать, чтобы избежать образования «пузырей» на жилищном рынке.