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28 мая 16:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:03
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
15:48
Общество
История дружбы блогера и бело-рыжего котенка покорила TikTok
15:46
Шоу-бизнес
Елена Яковлева показала снимающего штаны Максима Аверина
15:41
Общество
Лоукостер «Победа» с июля запустит рейсы из Москвы в Римини и Пизу
15:41
Общество
Друг Андрея Панина снимет кино по сценарию, который они написали при жизни актера
15:41
Происшествия
Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных за подготовку теракта на Ставрополье
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Пара танцующих лемуров поселилась в Честерском зоопарке

ФАН-ТВ
Пара танцующих лемуров поселилась в Честерском зоопарке

Танцующие мадагаскарские лемуры по имени Беатрис и Эллиот теперь живут в Честерском зоопарке. Животным по восемь лет, их привезли из американского зверинца. Приматы быстро освоились на новом месте. Посетители в восторге от пушистых «иммигрантов». Видео с лемурами выложили в Сеть, и они быстро обрели популярность на просторах Интернета.

Этих лемуров прозвали «танцующими» за необычные телодвижения. По земле они передвигаются вприпрыжку на задних лапах. У этих животных цепкие пальцы и прямохождение дается им не хуже, чем людям — вот только ростом лемуры не выше полуметра, а вес не превышает четырех килограммов. В дикой природе они обитают на острове Мадагаскар, но сейчас даже там находятся под угрозой исчезновения.

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великобритания животные зоопарк природа лемуры
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