Пара танцующих лемуров поселилась в Честерском зоопарке

Танцующие мадагаскарские лемуры по имени Беатрис и Эллиот теперь живут в Честерском зоопарке. Животным по восемь лет, их привезли из американского зверинца. Приматы быстро освоились на новом месте. Посетители в восторге от пушистых «иммигрантов». Видео с лемурами выложили в Сеть, и они быстро обрели популярность на просторах Интернета.

Этих лемуров прозвали «танцующими» за необычные телодвижения. По земле они передвигаются вприпрыжку на задних лапах. У этих животных цепкие пальцы и прямохождение дается им не хуже, чем людям — вот только ростом лемуры не выше полуметра, а вес не превышает четырех килограммов. В дикой природе они обитают на острове Мадагаскар, но сейчас даже там находятся под угрозой исчезновения.