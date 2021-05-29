Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел

В последние годы человечество столкнулось с новой острой проблемой, которая может привести к непоправимой экологической катастрофе, — вымирание пчел, захлестывающее всю планету. Накануне Анджелина Джоли, чтобы привлечь внимание общественности к животрепещущей теме, приняла участие в фотосессии для журнала National Geographic. На фотографиях пчелы облепили лицо и тело голливудской актрисы. Такой жест, конечно же, не остался незамеченным. Стоит отметить, что большинство людей совсем не задумываются об ужасающей тенденции и даже не представляют, чего может лишиться человечество, если на планете исчезнут все пчелы. ФАН рассказывает, почему необходимо спасать маленьких и незаметных тружеников, обеспечивающих нам счастливое и сытое существование.
Настанет мировой голод
Пчелы — несравненные опылители и главные работники сельского хозяйства. В мире сейчас насчитывается около 20 тысяч пчел, они опыляют 80% всех цветущих растений на планете. Насекомые собирают пыльцу, перелетают с растения на растение и тем самым неосознанно переносят пыльцу от мужского к женскому растению. Именно благодаря этим черно-желтым существам человечество лакомится всевозможными фруктами, овощами, ягодами и злаковыми культурами. В целом пчелы являются первичными агентами опыления практически всех сельскохозяйственных культур. Ученые считают, что около 65% нашего питания зависит от пчел. Если эти насекомые исчезнут, то человечеству будет нечего есть: урожай станет мизерным, а некоторые продукты и вообще исчезнут, среди них миндаль, сыр, дыни, вино, кофе и многое другое.
Пострадает текстильная промышленность
Сложно представить, но одевают нас тоже пчелки. Сегодня примерно 70% одежды содержит хлопок — это один из самых популярных материалов для ткани. Большую часть хлопка также опыляют пчелы. С их исчезновением нам придется распрощаться с любимыми джинсами и футболками. Особенно тяжело придется жарким регионам, где одежда из хлопковой ткани — единственное спасение в борьбе с палящим солнцем и знойной жарой.
Исчезнут грузоперевозки
При вымирании пчел пострадает и бизнес, например исчезнут грузоперевозки. Когда на нашей планете практически не останется растений, не будет овощей, фруктов, ягод, круп и прочего, исчезнет около 70% популярной пищи. Это приведет не только к голоду, но и к отмене грузоперевозок. Небольшое количество продукции перевозить будет очень затратно. Все это выльется в серьезные проблемы на рынке и приведет не только к продовольственному кризису, но и к экономическому.
Не будет мяса
Без качественного корма, который рогатому скоту во многом поставляют те же самые пчелы, животные не смогут набирать необходимую массу. Они будут истощены, гораздо чаще подвергаться опасным заболеваниям и даже погибать. С исчезновением пчел все животные на планете будут постепенно вымирать, что приведет к их полному исчезновению.
Рухнет мировая экономика
Пчелы, несомненно, — необходимая часть всей нашей жизненной цепи — слишком большое значение они представляют для планеты. Если эти насекомые исчезнут, то о восстановлении экономики не может быть и речи. Абсолютно все придет в упадок. Например, во многих странах Латинской Америки и Африки экономика держится лишь на продаже экзотических фруктов, в некоторых азиатских государствах — на хлопке, масличных культурах, овощах и фруктах.
Исчезнет человек
Если исчезнут пчелы, то через несколько лет, по мнению ученых, не сумев противостоять голоду и отсутствию всяких благ, не станет и самого человека. Последствия от вымирания этих мохнатых насекомых — чудовищные. Люди, не обладая достаточными знаниями и относящиеся к природе легкомысленно, продолжают разрушать среду обитания животных, что рано или поздно приведет сначала к экологической катастрофе, а затем и к уничтожению всего живого на Земле.
Ранее ФАН писал, что пчелы помогли брату Кейт Миддлтон справиться с клинической депрессией. Больше трех лет назад Джеймсу Миддлтону диагностировали это заболевание. Спустя десять дней после того, как бизнесмен узнал вердикт врачей, он собрал вещи и отправился на природу, где провел в одиночестве некоторое время. По его словам, люди недооценивают ее важность для психического здоровья, а ведь именно гармония с природой дает человеку спокойствие.