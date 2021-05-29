Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел

В последние годы человечество столкнулось с новой острой проблемой, которая может привести к непоправимой экологической катастрофе, — вымирание пчел, захлестывающее всю планету. Накануне Анджелина Джоли, чтобы привлечь внимание общественности к животрепещущей теме, приняла участие в фотосессии для журнала National Geographic. На фотографиях пчелы облепили лицо и тело голливудской актрисы. Такой жест, конечно же, не остался незамеченным. Стоит отметить, что большинство людей совсем не задумываются об ужасающей тенденции и даже не представляют, чего может лишиться человечество, если на планете исчезнут все пчелы. ФАН рассказывает, почему необходимо спасать маленьких и незаметных тружеников, обеспечивающих нам счастливое и сытое существование.

Prt Scr instagram.com / @NatGeo

Настанет мировой голод

Пчелы — несравненные опылители и главные работники сельского хозяйства. В мире сейчас насчитывается около 20 тысяч пчел, они опыляют 80% всех цветущих растений на планете. Насекомые собирают пыльцу, перелетают с растения на растение и тем самым неосознанно переносят пыльцу от мужского к женскому растению. Именно благодаря этим черно-желтым существам человечество лакомится всевозможными фруктами, овощами, ягодами и злаковыми культурами. В целом пчелы являются первичными агентами опыления практически всех сельскохозяйственных культур. Ученые считают, что около 65% нашего питания зависит от пчел. Если эти насекомые исчезнут, то человечеству будет нечего есть: урожай станет мизерным, а некоторые продукты и вообще исчезнут, среди них миндаль, сыр, дыни, вино, кофе и многое другое.

pxhere.com /

Пострадает текстильная промышленность

Сложно представить, но одевают нас тоже пчелки. Сегодня примерно 70% одежды содержит хлопок — это один из самых популярных материалов для ткани. Большую часть хлопка также опыляют пчелы. С их исчезновением нам придется распрощаться с любимыми джинсами и футболками. Особенно тяжело придется жарким регионам, где одежда из хлопковой ткани — единственное спасение в борьбе с палящим солнцем и знойной жарой.

Исчезнут грузоперевозки

При вымирании пчел пострадает и бизнес, например исчезнут грузоперевозки. Когда на нашей планете практически не останется растений, не будет овощей, фруктов, ягод, круп и прочего, исчезнет около 70% популярной пищи. Это приведет не только к голоду, но и к отмене грузоперевозок. Небольшое количество продукции перевозить будет очень затратно. Все это выльется в серьезные проблемы на рынке и приведет не только к продовольственному кризису, но и к экономическому.

ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

Не будет мяса

Без качественного корма, который рогатому скоту во многом поставляют те же самые пчелы, животные не смогут набирать необходимую массу. Они будут истощены, гораздо чаще подвергаться опасным заболеваниям и даже погибать. С исчезновением пчел все животные на планете будут постепенно вымирать, что приведет к их полному исчезновению.

Рухнет мировая экономика

Пчелы, несомненно, — необходимая часть всей нашей жизненной цепи — слишком большое значение они представляют для планеты. Если эти насекомые исчезнут, то о восстановлении экономики не может быть и речи. Абсолютно все придет в упадок. Например, во многих странах Латинской Америки и Африки экономика держится лишь на продаже экзотических фруктов, в некоторых азиатских государствах — на хлопке, масличных культурах, овощах и фруктах.

pixabay.com / suju

Исчезнет человек

Если исчезнут пчелы, то через несколько лет, по мнению ученых, не сумев противостоять голоду и отсутствию всяких благ, не станет и самого человека. Последствия от вымирания этих мохнатых насекомых — чудовищные. Люди, не обладая достаточными знаниями и относящиеся к природе легкомысленно, продолжают разрушать среду обитания животных, что рано или поздно приведет сначала к экологической катастрофе, а затем и к уничтожению всего живого на Земле.

Ранее ФАН писал, что пчелы помогли брату Кейт Миддлтон справиться с клинической депрессией. Больше трех лет назад Джеймсу Миддлтону диагностировали это заболевание. Спустя десять дней после того, как бизнесмен узнал вердикт врачей, он собрал вещи и отправился на природу, где провел в одиночестве некоторое время. По его словам, люди недооценивают ее важность для психического здоровья, а ведь именно гармония с природой дает человеку спокойствие.