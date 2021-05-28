Шойгу встретился с министром обороны Армении в Москве

Москва, 28 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел рабочую встречу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном в российской столице.

Информацию об этом распространила пресс-служба МО РФ. Генерал армии Шойгу поздравил Арутюняна и в его лице весь народ Армении с государственным праздником — Днем Республики.

«В этот день вы нашли возможным приехать в Москву, это говорит о том, что отношения между нашими странами по-прежнему находятся на очень высоком уровне, и наше стратегическое партнерство мы продолжаем развивать и углублять», — подчеркнул Шойгу.

Руководители оборонных ведомств России и Армении намерены обсудить весь комплекс вопросов, связанных с Нагорным Карабахом и региональной безопасностью, отмечается в релизе Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Шойгу провел телефонный разговор с Арутюняном в связи с текущей ситуацией в НКР.