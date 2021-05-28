Попова сравнила готовность стран Запада и СНГ к пандемии COVID-19

Минск, 28 мая. Системы здравоохранения в странах Запада оказались хуже подготовлены к пандемии, чем в государствах СНГ, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

Некоторые западные страны, где методы борьбы с заболеваниями считались передовыми, оказались менее готовы к пандемии, заявила глава Роспотребнадзора в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в Минске.

Попова ранее посоветовала россиянам привиться от коронавируса до начала летнего сезона, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Сейчас гражданам доступны вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».