ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине

Совет ООН по правам человека провел спецзаседание по вопросу Палестины. Он вновь вышел на повестку дня после затишья в палестино-израильском конфликте, обострившемся в начале мая 2021 года.

По итогам обсуждения члены совета приняли резолюцию, регламентирующую создание независимой комиссии по расследованию нарушений международного гуманитарного права в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Планируется, что новая организация будет действовать на постоянной основе.

UN human rights council to launch inquiry into ‘systematic discrimination’ in Israel and Palestine following a vote with 24 countries in favour, 9 countries against including UK and Germany, and 14 abstentions. https://t.co/n3IHEyDfGN — Jane Samuels (@Jane_Samuels) May 27, 2021

Также, по инициативе координатора ООН по гуманитарной помощи на палестинских территориях Линн Хастингс, в регионе будет запущена экстренная программа поддержки арабского населения, пострадавшего в ходе столкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Для реализации этого плана международная организация запросила у стран-членов финансирование в размере 95 млн долларов. По расчетам ООН, эта сумма должна помочь полностью реализовать инициативу в течение трех ближайших месяцев.

The United Nations appealed for $95 million to help Palestinians over the next three months in Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, after 11 days of violence by Israel.



Details here: https://t.co/6VqhAS2PxD#ARYNews #Palestine pic.twitter.com/yO4wFCa56j — ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) May 27, 2021

Решение о создании новой комиссии ООН вызвало острую критику со стороны Израиля.

«Сегодняшнее постыдное решение — еще один пример вопиющей антиизраильской одержимости Совета ООН по правам человека», — заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, большинство членов Совета обеляют участвующую в конфликте группировку ХАМАС, со стороны сектора Газа обстреливавшую территорию Израиля.

Netanyahu denounced a UN Human Rights Council resolution to investigate alleged violations of international humanitarian law committed during the 11-day conflict in Gaza https://t.co/cm5S9xCoAP — Al-Monitor (@AlMonitor) May 28, 2021

При этом в министерстве иностранных дел еврейского государства отметили, что Совет ООН по правам человека в оценке ситуации не учитывает факта 3,3 тыс. ракет, выпущенных по израильским гражданам.

Согласно позиции Тель-Авива, именно сторонники исламистского движения стали инициаторами конфликта. Это на выступлении в ООН 27 мая подтвердила заместитель постоянного представителя страны при ООН Ноа Фурман.

«Очевидно, что этот конфликт — не между Израилем и населением Газы, не между израильтянами и палестинцами. Это конфликт Израиля и ХАМАС», — отметила чиновница.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур выступил с противоположным заявлением. Он считает, что ухудшение ситуации произошло по вине израильского руководства.

«Это является неизбежным итогом его дискриминационной политики и предпринимаемых им попыток колонизации», — сказал Мансур.

В заключение своей речи он отметил, что достигнутое перемирие «не положило конец катастрофе».

Minister Riyad Mansour @palestine_un before the ⁦@UN⁩ #SC, 27 May 2021 “...Here in #Palestine we have a past, a present & a future. Regardless who agrees & who objects” Read full statement at https://t.co/xVnIdqG4Jl #SaveSheikhJarrah #Gaza pic.twitter.com/lNhLlv2YMP — State of Palestine (@Palestine_UN) May 27, 2021

Утверждение комиссии ООН демонстрирует внимание международного сообщества к проблеме многолетнего палестино-израильского противостояния. Ранее, в апреле 2021 года, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге заявил о начале своего расследования потенциальных военных преступлений Израиля против палестинцев во время и после войны в Газе в 2014 году — предыдущего крупного обострения в регионе.

Тогда представители Тель-Авива выступили с опровержением данных о каких бы то ни было нарушениях со своей стороны, а также оспорили само право судебного органа проводить соответствующие следственные действия. Теперь к этому вопросу подключается и ООН, которая имеет еще больше оснований для проведения расследования.

Федеральное агентство новостей /

Обострение палестино-израильского конфликта началось в начале мая 2021 года. Отправной точкой можно считать решение властей Израиля о выселении нескольких арабских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

Это стало причиной массовых выступлений и митингов, переросших в столкновения с полицией, затронувшие даже территорию религиозных объектов на Храмовой горе. К 10 мая ситуация обострилась еще больше: силы ХАМАС и группировки «Исламский джихад» открыли огонь по израильской территории со своих позиций в секторе Газа.

В ответ на это руководство ЦАХАЛ инициировало военную операцию «Страж Стены», в рамках которой наносились удары по объектам палестинских группировок. Под огнем оказались в том числе и гражданские строения, в которых, по утверждениям израильской стороны, находилась военная инфраструктура членов исламистского движения.

Армия обороны Израиля успешно завершила операцию «Стражи стен». Вот как выглядела 12-дневная операция в цифрах: pic.twitter.com/YVYDfbH0pX — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 22, 2021

Кабмин Израиля 20 мая одобрил одностороннее прекращение огня, которое вступило в силу в ночь на 21 мая. Палестинские силы согласились на перемирие.