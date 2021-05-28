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28 мая 14:36
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новостей
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
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ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине

Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
Федеральное агентство новостей  /  Александр Щерба

Совет ООН по правам человека провел спецзаседание по вопросу Палестины. Он вновь вышел на повестку дня после затишья в палестино-израильском конфликте, обострившемся в начале мая 2021 года.

По итогам обсуждения члены совета приняли резолюцию, регламентирующую создание независимой комиссии по расследованию нарушений международного гуманитарного права в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Планируется, что новая организация будет действовать на постоянной основе.

Также, по инициативе координатора ООН по гуманитарной помощи на палестинских территориях Линн Хастингс, в регионе будет запущена экстренная программа поддержки арабского населения, пострадавшего в ходе столкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Для реализации этого плана международная организация запросила у стран-членов финансирование в размере 95 млн долларов. По расчетам ООН, эта сумма должна помочь полностью реализовать инициативу в течение трех ближайших месяцев.

Решение о создании новой комиссии ООН вызвало острую критику со стороны Израиля.

«Сегодняшнее постыдное решение — еще один пример вопиющей антиизраильской одержимости Совета ООН по правам человека», — заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, большинство членов Совета обеляют участвующую в конфликте группировку ХАМАС, со стороны сектора Газа обстреливавшую территорию Израиля.

При этом в министерстве иностранных дел еврейского государства отметили, что Совет ООН по правам человека в оценке ситуации не учитывает факта 3,3 тыс. ракет, выпущенных по израильским гражданам.

Согласно позиции Тель-Авива, именно сторонники исламистского движения стали инициаторами конфликта. Это на выступлении в ООН 27 мая подтвердила заместитель постоянного представителя страны при ООН Ноа Фурман.

«Очевидно, что этот конфликт — не между Израилем и населением Газы, не между израильтянами и палестинцами. Это конфликт Израиля и ХАМАС», — отметила чиновница.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур выступил с противоположным заявлением. Он считает, что ухудшение ситуации произошло по вине израильского руководства.

«Это является неизбежным итогом его дискриминационной политики и предпринимаемых им попыток колонизации», — сказал Мансур.

В заключение своей речи он отметил, что достигнутое перемирие «не положило конец катастрофе».

Утверждение комиссии ООН демонстрирует внимание международного сообщества к проблеме многолетнего палестино-израильского противостояния. Ранее, в апреле 2021 года, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге заявил о начале своего расследования потенциальных военных преступлений Израиля против палестинцев во время и после войны в Газе в 2014 году — предыдущего крупного обострения в регионе.

Тогда представители Тель-Авива выступили с опровержением данных о каких бы то ни было нарушениях со своей стороны, а также оспорили само право судебного органа проводить соответствующие следственные действия. Теперь к этому вопросу подключается и ООН, которая имеет еще больше оснований для проведения расследования.

ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
Федеральное агентство новостей  / 

Обострение палестино-израильского конфликта началось в начале мая 2021 года. Отправной точкой можно считать решение властей Израиля о выселении нескольких арабских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

Это стало причиной массовых выступлений и митингов, переросших в столкновения с полицией, затронувшие даже территорию религиозных объектов на Храмовой горе. К 10 мая ситуация обострилась еще больше: силы ХАМАС и группировки «Исламский джихад» открыли огонь по израильской территории со своих позиций в секторе Газа.

В ответ на это руководство ЦАХАЛ инициировало военную операцию «Страж Стены», в рамках которой наносились удары по объектам палестинских группировок. Под огнем оказались в том числе и гражданские строения, в которых, по утверждениям израильской стороны, находилась военная инфраструктура членов исламистского движения.

Кабмин Израиля 20 мая одобрил одностороннее прекращение огня, которое вступило в силу в ночь на 21 мая. Палестинские силы согласились на перемирие.

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оон израиль палестина
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