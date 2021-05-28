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28 мая 14:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
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Эксперты поделились советом по инвестициям в криптовалюту

Экономика
Эксперты поделились советом по инвестициям в криптовалюту
pixabay.com

Москва, 28 мая. Дешевеющий биткоин, а также известные альткоины демонстрируют неочевидную динамику. Аналитики предложили свой список рекомендаций по криптовалюте.

Недавний взлет одного из игроков рынка на реализации токенов Kishu Inu за многократно увеличенную цену стал широко известен в сообществе любителей криптовалюты. Пользователь криптобиржи Poloniex продал актив за 15 тыс. долларов по цене в 60 раз выше ее рыночного стандарта, передает издание «Лайф».

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский отмечает, что на таких новостях о быстром и крупном заработке резко повышается интерес к рынку цифровых инструментов, однако важно разбираться, какие монеты выбирать для своих инвестиций. Эксперт указывает на важность финансирования проекта, профессионализма его создателей, а также существования собственного сообщества.

Хомский не рекомендует вкладываться в альткоины, которые не соответствуют указанным критериям. Например, он выступает с критикой Doge, который часто обсуждается в интернете, однако за которым не стоит ничего фундаментального. Майкл Росс-Джонсон из криптовалютной p2p-площадки Chatex называет нынешний период на бирже опасным для приобретения самых популярных токенов.

Хомский предлагает свой перечень выгодных инвестиций. Он ожидает хорошей динамики у Polkadot, Cosmos, Internet Computer и Filecoin. Специалист напоминает о необходимости тщательной подготовки путем получения как можно большего количества знаний об активе, прежде чем его приобретать.

Ряд криптоэкспертов полагает, что биткоин мог недавно просесть наиболее серьезно за прошедший годовой промежуток. Аналитики выделили причины, которые повлияли на резкую смену курса криптовалюты.

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криптовалюта инвестиции альткоины
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