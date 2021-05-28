Эксперты поделились советом по инвестициям в криптовалюту

Москва, 28 мая. Дешевеющий биткоин, а также известные альткоины демонстрируют неочевидную динамику. Аналитики предложили свой список рекомендаций по криптовалюте.

Недавний взлет одного из игроков рынка на реализации токенов Kishu Inu за многократно увеличенную цену стал широко известен в сообществе любителей криптовалюты. Пользователь криптобиржи Poloniex продал актив за 15 тыс. долларов по цене в 60 раз выше ее рыночного стандарта, передает издание «Лайф».

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский отмечает, что на таких новостях о быстром и крупном заработке резко повышается интерес к рынку цифровых инструментов, однако важно разбираться, какие монеты выбирать для своих инвестиций. Эксперт указывает на важность финансирования проекта, профессионализма его создателей, а также существования собственного сообщества.

Хомский не рекомендует вкладываться в альткоины, которые не соответствуют указанным критериям. Например, он выступает с критикой Doge, который часто обсуждается в интернете, однако за которым не стоит ничего фундаментального. Майкл Росс-Джонсон из криптовалютной p2p-площадки Chatex называет нынешний период на бирже опасным для приобретения самых популярных токенов.

Хомский предлагает свой перечень выгодных инвестиций. Он ожидает хорошей динамики у Polkadot, Cosmos, Internet Computer и Filecoin. Специалист напоминает о необходимости тщательной подготовки путем получения как можно большего количества знаний об активе, прежде чем его приобретать.

Ряд криптоэкспертов полагает, что биткоин мог недавно просесть наиболее серьезно за прошедший годовой промежуток. Аналитики выделили причины, которые повлияли на резкую смену курса криптовалюты.