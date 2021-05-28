Власти Дагестана намерены субсидировать некоторые расходы туроператоров

Махачкала, 28 мая. Дагестанские власти планируют субсидировать расходы туроператоров на организацию поездок в республику для детей и инвалидов. По словам врио министра по туризму региона Эмина Мерданова, соответствующая мера господдержки в настоящее время прорабатывается ведомством.

Глава минтуризма уточнил, что эти меры поддержки могут включить в республиканскую программу развития туризма. Наряду с этим рассматривается вопрос субсидирования расходов отелей и гостиниц на прохождение процедуры присвоения звездных категорий.

«В Дагестане существует госпрограмма поддержки развития туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов. Прорабатывается вопрос включения в нее таких мер поддержки, как субсидирование части затрат туроператоров на туристические поездки для детей, людей с ограниченными возможностями здоровья, субсидирования части затрат на прохождение классификации коллективными средствами размещения», — сказал Мерданов в эфире телеканала РГВК «Дагестан».

Туристический поток в Дагестан ежегодно растет примерно на 20%. В прошлом году республику посетили более 840 тысяч отдыхающих, в текущем году регион планирует принять около миллиона туристов.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане более чем в два раза увеличили размер господдержки, оказываемой на организацию гостевых домов в горной местности. Соответствующая сумма выросла с 200 до 500 тысяч рублей.