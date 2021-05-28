Власти Дагестана намерены субсидировать некоторые расходы туроператоров

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28 мая 14:35
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новостей
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
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Власти Дагестана намерены субсидировать некоторые расходы туроператоров

Общество
Власти Дагестана намерены субсидировать некоторые расходы туроператоров
pixabay.com  / 

Махачкала, 28 мая. Дагестанские власти планируют субсидировать расходы туроператоров на организацию поездок в республику для детей и инвалидов. По словам врио министра по туризму региона Эмина Мерданова, соответствующая мера господдержки в настоящее время прорабатывается ведомством.

Глава минтуризма уточнил, что эти меры поддержки могут включить в республиканскую программу развития туризма. Наряду с этим рассматривается вопрос субсидирования расходов отелей и гостиниц на прохождение процедуры присвоения звездных категорий.

«В Дагестане существует госпрограмма поддержки развития туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов. Прорабатывается вопрос включения в нее таких мер поддержки, как субсидирование части затрат туроператоров на туристические поездки для детей, людей с ограниченными возможностями здоровья, субсидирования части затрат на прохождение классификации коллективными средствами размещения», — сказал Мерданов в эфире телеканала РГВК «Дагестан».

Туристический поток в Дагестан ежегодно растет примерно на 20%. В прошлом году республику посетили более 840 тысяч отдыхающих, в текущем году регион планирует принять около миллиона туристов.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане более чем в два раза увеличили размер господдержки, оказываемой на организацию гостевых домов в горной местности. Соответствующая сумма выросла с 200 до 500 тысяч рублей.

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россия дагестан туризм
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