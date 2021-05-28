В NI рассказали о новой российской подлодке, которая наводит ужас на США

Вашингтон, 28 мая. США обеспокоены предстоящими испытаниями российского подводного крейсера «Князь Олег». Об этом заявили аналитики американского издания The National Interest.

Ранее стало известно, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» выполнит первый испытательный выход в море в начале июня. Экипаж подлодки совершит пуски межконтинентальных баллистических ракет «Булава» из акватории Баренцева моря, а также проверит работу систем и органов управления крейсером, передает «ПолитРоссия».

«Ракетоносный подводный крейсер стратегического назначения представляет собой четвертое поколение атомных подводных лодок, построенных для ВМФ России», — говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что в настоящее время в составе ВМФ России находятся четыре подлодки проекта «Борей». При этом три субмарины проекта 955А находятся на разных стадиях строительства на верфи «Севмаш». Каждая из подводных лодок несет шестнадцать межконтинентальных ракет «Булава». По словам экспертов, подлодки проекта «Борей» предназначены для уничтожения и разрушения городов.

Ранее стало известно, что экипаж корабля ВМС США зафиксировал на своем радаре неизвестные объекты, которые преследовали американское военное судно. Инцидент произошел в июле 2019 года в Тихом океане у берегов Сан-Диего. В течение часа экипаж корабля наблюдал за 14 НЛО, которые хаотично двигались вокруг корабля, передает «Утро.ру».