Премьер-министр Ливии обсудил с чиновниками проблемы нефтяного сектора

Триполи, 28 мая. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба встретился с рядом высокопоставленных лиц нефтегазового сектора государства, пишет издание Aljamahiria.

Стороны обсудили возникшие проблемы, с которыми сталкивается добывающая промышленность. Глава кабмина пообещал помочь в разрешении финансовых трудностей, включая привлечение инвестиций.

Переговоры состоялись в штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации в присутствии председателей и членов совета директоров, а также ряда представителей ее дочерних компаний.

Дабиба подчеркнул необходимость поощрения внутренних инвестиций для развития нефтяных объектов и повышения темпов добычи. Он призвал руководителей предприятий активизировать усилия для приглашения иностранных фирм внести свой вклад в исследования, разведку и развитие сектора.

В середине апреля премьер-министр переходного правительства посетил Россию с рабочим визитом. Во время переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым он обратился к российским компаниям с просьбой вернуться в Ливию для увеличения добычи нефти и восстановления разрушенных городов.