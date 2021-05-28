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28 мая 14:35
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новостей
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
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Премьер-министр Ливии обсудил с чиновниками проблемы нефтяного сектора

Ливия
Премьер-министр Ливии обсудил с чиновниками проблемы нефтяного сектора
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 28 мая. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба встретился с рядом высокопоставленных лиц нефтегазового сектора государства, пишет издание Aljamahiria.

Стороны обсудили возникшие проблемы, с которыми сталкивается добывающая промышленность. Глава кабмина пообещал помочь в разрешении финансовых трудностей, включая привлечение инвестиций.

Переговоры состоялись в штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации в присутствии председателей и членов совета директоров, а также ряда представителей ее дочерних компаний.

Дабиба подчеркнул необходимость поощрения внутренних инвестиций для развития нефтяных объектов и повышения темпов добычи. Он призвал руководителей предприятий активизировать усилия для приглашения иностранных фирм внести свой вклад в исследования, разведку и развитие сектора.

В середине апреля премьер-министр переходного правительства посетил Россию с рабочим визитом. Во время переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым он обратился к российским компаниям с просьбой вернуться в Ливию для увеличения добычи нефти и восстановления разрушенных городов.

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нефть ливия дабиба
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Все новости / Ливия / Премьер-министр Ливии обсудил с чиновниками проблемы нефтяного сектора
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