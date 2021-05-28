Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога

Триполи, 28 мая. Глава миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Ян Кубиш подвел итоги завершившейся сессии Форума политического диалога по североафриканскому государству. По его словам, заседания превратились в дискуссии членов Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей.

Мероприятие проходило с 25 по 27 мая в формате видеоконференции, участники которой один за другим озвучивали свои позиции по «дорожной карте» и проведению президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Ян Кубиш обратил внимание, что участники форума периодически уходили от главной повестки в вопросы глобального характера, пытаясь найти универсальное решение всех проблем за последние 10 лет.

«Так или иначе, в рамках дискуссии стало очевидно, что существует множество аспектов, объединяющих ливийский народ. Об этом свидетельствует его стремление к формированию единой основы проведения национальных выборов. Большинство участников форума заявили о необходимости завершить переходный этап реализацией национальных выборов 24 декабря», — отметил он.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Глава МООНПЛ считает, что привлечение женщин, молодежи и представителей творческой интеллигенции в политическую жизнь государства сыграет важнейшую роль в восстановлении доверия граждан к избирательному процессу.

«Призываю членов Палаты представителей и ВГС прояснить принципы формирования конституционной основы в течение двух-трех недель. Желательно сделать это в период с 15 по 20 июня», — уточнил он.

В завершение выступления Ян Кубиш пообещал организовать прямую встречу 75 делегатов на заседании Форума политического диалога по Ливии в течение трех недель, чтобы продолжить текущие консультации.

Неделю назад глава МООНПЛ обратился к переходному Правительству национального единства с требованием закрыть незаконные центры содержания под стражей и освободить всех произвольно задержанных граждан. Это касается также частной тюрьмы «Митига» в Триполи.