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14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
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Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога

Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
unscol.unmissions.org  /  пресс-служба МООНПЛ

Триполи, 28 мая. Глава миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Ян Кубиш подвел итоги завершившейся сессии Форума политического диалога по североафриканскому государству. По его словам, заседания превратились в дискуссии членов Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей.

Мероприятие проходило с 25 по 27 мая в формате видеоконференции, участники которой один за другим озвучивали свои позиции по «дорожной карте» и проведению президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Ян Кубиш обратил внимание, что участники форума периодически уходили от главной повестки в вопросы глобального характера, пытаясь найти универсальное решение всех проблем за последние 10 лет.

«Так или иначе, в рамках дискуссии стало очевидно, что существует множество аспектов, объединяющих ливийский народ. Об этом свидетельствует его стремление к формированию единой основы проведения национальных выборов. Большинство участников форума заявили о необходимости завершить переходный этап реализацией национальных выборов 24 декабря», — отметил он.

Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Глава МООНПЛ считает, что привлечение женщин, молодежи и представителей творческой интеллигенции в политическую жизнь государства сыграет важнейшую роль в восстановлении доверия граждан к избирательному процессу.

«Призываю членов Палаты представителей и ВГС прояснить принципы формирования конституционной основы в течение двух-трех недель. Желательно сделать это в период с 15 по 20 июня», — уточнил он.

В завершение выступления Ян Кубиш пообещал организовать прямую встречу 75 делегатов на заседании Форума политического диалога по Ливии в течение трех недель, чтобы продолжить текущие консультации.

Неделю назад глава МООНПЛ обратился к переходному Правительству национального единства с требованием закрыть незаконные центры содержания под стражей и освободить всех произвольно задержанных граждан. Это касается также частной тюрьмы «Митига» в Триполи.

Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
Федеральное агентство новостей  / 

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ливия кубиш лфпд
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