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28 мая 14:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
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В Северной Каролине ротвейлеры растерзали десятимесячную девочку

Происшествия
В Северной Каролине ротвейлеры растерзали десятимесячную девочку
pixabay.com

Роли, 28 мая. Домашние ротвейлеры загрызли десятимесячную девочку в Северной Каролине. Отец малышки оставил ее наедине с двумя животными, а когда вернулся, девочка уже была мертва.

Десятимесячная девочка из Северной Каролины стала жертвой двух домашних собак, когда ее отец ненадолго отлучился из дома. Ротвейлеры по непонятной причине напали на ребенка, после чего малышка скончалась от полученных травм. Об инциденте сообщает The Fox News.

По информации сотрудников правоохранительных органов, погибшей девочкой оказалась десятимесячная Малия У. Отец растерзанного ребенка утверждает, что вечером просто отошел на пару минут, а по возвращению увидел душераздирающую картину.

«Он услышал шум в доме, вернулся и обнаружил, что ребенок не реагирует», — заявили правоохранители.

Как оказалось, отец Малии — сам полицейский — пытался оттащить собак от девочки, а после привести дочь в чувство. Помощники шерифа округа Джонстон и работники скорой помощи также попытались оживить малышку, но все усилия оказались тщетными. Врачи диагностировали смерть Малии прямо на месте происшествия.

Известно, что мать погибшей работала врачом скорой помощи в округе Джонстон, однако была ли она дома в момент трагедии, пока выяснить не удалось. Напавшие на девочку собаки — самец и самка ротвейлера — были схвачены и переданы правоохранителям. По словам соседа семьи, животные всегда защищали Малию, а не наоборот. Теперь семье предстоит решить, вернуть ли собак обратно или подвергнуть их эвтаназии.

Власти округа утверждают, что они не знали о каких-либо предыдущих проблемах с ротвейлерами. В то же время появилась информация, что некоторые соседи семьи все же считали животных опасными, исходя из некоторых инцидентов.

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сша смерть младенец собаки гибель северная каролина ротвейлеры
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