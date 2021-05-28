В Северной Каролине ротвейлеры растерзали десятимесячную девочку

Роли, 28 мая. Домашние ротвейлеры загрызли десятимесячную девочку в Северной Каролине. Отец малышки оставил ее наедине с двумя животными, а когда вернулся, девочка уже была мертва.

Десятимесячная девочка из Северной Каролины стала жертвой двух домашних собак, когда ее отец ненадолго отлучился из дома. Ротвейлеры по непонятной причине напали на ребенка, после чего малышка скончалась от полученных травм. Об инциденте сообщает The Fox News.

По информации сотрудников правоохранительных органов, погибшей девочкой оказалась десятимесячная Малия У. Отец растерзанного ребенка утверждает, что вечером просто отошел на пару минут, а по возвращению увидел душераздирающую картину.

«Он услышал шум в доме, вернулся и обнаружил, что ребенок не реагирует», — заявили правоохранители.

Как оказалось, отец Малии — сам полицейский — пытался оттащить собак от девочки, а после привести дочь в чувство. Помощники шерифа округа Джонстон и работники скорой помощи также попытались оживить малышку, но все усилия оказались тщетными. Врачи диагностировали смерть Малии прямо на месте происшествия.

Известно, что мать погибшей работала врачом скорой помощи в округе Джонстон, однако была ли она дома в момент трагедии, пока выяснить не удалось. Напавшие на девочку собаки — самец и самка ротвейлера — были схвачены и переданы правоохранителям. По словам соседа семьи, животные всегда защищали Малию, а не наоборот. Теперь семье предстоит решить, вернуть ли собак обратно или подвергнуть их эвтаназии.

Власти округа утверждают, что они не знали о каких-либо предыдущих проблемах с ротвейлерами. В то же время появилась информация, что некоторые соседи семьи все же считали животных опасными, исходя из некоторых инцидентов.