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28 мая 14:35
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новостей
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
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УЕФА уточнил, сколько зрителей пустят на матчи Евро-2020

Спорт
УЕФА уточнил, сколько зрителей пустят на матчи Евро-2020
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 мая. Названо число зрителей, которые смогут посмотреть матчи чемпионата Европы по футболу вживую в этом году. В разных городах действуют свои ограничения.

Матчи Евро-2020 пройдут на 11 стадионах в разных странах. Как уточняется на сайте УЕФА, 100% мест будут заняты только на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште (вместимость 67 215 зрителей). В Петербурге на «Газпром Арену» (вместимость 68 134) пустят 50% возможных зрителей. Лишь половину болельщиков разместят и на Олимпийском стадионе в Баку (вместимость 68 700).

«Амстердам Арена» (вместимость 54 990), Национальный стадион в Бухаресте (55 600), «Хэмпден Парк» в Глазго (51 866), стадион «Паркен» в Копенгагене (98 065) и Олимпийский стадион в Риме (70 634) разрешат занять в пределах от 25% до 33% мест. На Олимпийский стадион в Севилье, который вмещает 60 тысяч зрителей, допустят 30% возможных болельщиков.

Стадион «Уэмбли» в Лондоне (вместимость 90 тысяч) пообещал заполнить минимум четверть мест. На «Альянц Арене» (вместимость 70 тысяч) в Мюнхене разместятся 22% возможных зрителей, то есть, около 14,5 тысячи человек.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказывал о подготовке национальной команды к Евро-2020. Учебно-тренировочные сборы проходят в Австрии.

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футбол чемпионат европы евро-2020
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