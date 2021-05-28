УЕФА уточнил, сколько зрителей пустят на матчи Евро-2020

Москва, 28 мая. Названо число зрителей, которые смогут посмотреть матчи чемпионата Европы по футболу вживую в этом году. В разных городах действуют свои ограничения.

Матчи Евро-2020 пройдут на 11 стадионах в разных странах. Как уточняется на сайте УЕФА, 100% мест будут заняты только на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште (вместимость 67 215 зрителей). В Петербурге на «Газпром Арену» (вместимость 68 134) пустят 50% возможных зрителей. Лишь половину болельщиков разместят и на Олимпийском стадионе в Баку (вместимость 68 700).

«Амстердам Арена» (вместимость 54 990), Национальный стадион в Бухаресте (55 600), «Хэмпден Парк» в Глазго (51 866), стадион «Паркен» в Копенгагене (98 065) и Олимпийский стадион в Риме (70 634) разрешат занять в пределах от 25% до 33% мест. На Олимпийский стадион в Севилье, который вмещает 60 тысяч зрителей, допустят 30% возможных болельщиков.

Стадион «Уэмбли» в Лондоне (вместимость 90 тысяч) пообещал заполнить минимум четверть мест. На «Альянц Арене» (вместимость 70 тысяч) в Мюнхене разместятся 22% возможных зрителей, то есть, около 14,5 тысячи человек.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказывал о подготовке национальной команды к Евро-2020. Учебно-тренировочные сборы проходят в Австрии.