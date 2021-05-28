Посол Греции ожидает положительного решения по возобновлению авиасообщения с РФ

Москва, 28 мая. Положительного решения от властей России по возобновлению авиарейсов в Грецию для туристов ожидает посол страны в РФ Катерина Насика.

Дипломат заявила, что ждет заявления по этому вопросу «со дня на день». Она ожидает, что РФ примет положительное решение по возобновлению авиасообщения.

Отдыхающие, которые прошли вакцинацию «Спутником V», не будут иметь каких-либо проблем с въездом на территорию Греции. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Никос Дендиас по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.