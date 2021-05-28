Германия продолжит соблюдать Договор по открытому небу

Берлин, 28 мая. Берлин продолжит соблюдать Договор по открытому небу, заявил в пятницу представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, документ играет важную роль в контроле над вооружениями и способствует безопасности стран. Кроме того, Германия жалеет о решении США выйти из соглашения и намерении России отказаться от него. Несмотря на это, Берлин будет придерживаться содержания документа, уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что международный комитет Совфеда России рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу 2 июня. В заседании примет участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков.