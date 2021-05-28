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новостей
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
14:19
Политика
Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу
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Жена Тарасова резко ответила на упреки в очередной беременности

Шоу-бизнес
Жена Тарасова резко ответила на упреки в очередной беременности
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 28 мая. Блогер Анастасия Костенко резко ответила злопыхателям, которые упрекнули ее в том, что она рожает детей ради удержания мужа Дмитрия Тарасова.

Тарасов и Костенко объявили о пополнении в семье неделю назад. У супругов будет третий ребенок. Некоторые подписчики упрекнули Костенко, что она рожает ради того, чтобы удержать супруга в семье.

Замечание интернет-пользователей разозлило модель. Она не стала молчать и ответила хейтерам в Stories на своей странице в Instagram.

«О, господи! Сколько еще тысяч лет должно пройти, чтобы женщины перестали задавать этот вопрос и поняли, что детьми мужика не удержишь. В мире много многодетных семей. Я и сама из многодетной», — написала 27-летняя жена Тарасова, у которой есть трое братьев и сестер.

После развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов женился на второй вице-мисс Россия 2014 года Анастасии Костенко. Брак с моделью стал для него третьим. Влюбленные поженились в 2018 году. У пары подрастают две дочери Милана и Ева. У футболиста также есть дочь от первого брака Ангелина, девочка родилась в 2009 году.

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дети костенко тарасов
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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Тарасова резко ответила на упреки в очередной беременности
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