Жена Тарасова резко ответила на упреки в очередной беременности

Москва, 28 мая. Блогер Анастасия Костенко резко ответила злопыхателям, которые упрекнули ее в том, что она рожает детей ради удержания мужа Дмитрия Тарасова.

Тарасов и Костенко объявили о пополнении в семье неделю назад. У супругов будет третий ребенок. Некоторые подписчики упрекнули Костенко, что она рожает ради того, чтобы удержать супруга в семье.

Замечание интернет-пользователей разозлило модель. Она не стала молчать и ответила хейтерам в Stories на своей странице в Instagram.

«О, господи! Сколько еще тысяч лет должно пройти, чтобы женщины перестали задавать этот вопрос и поняли, что детьми мужика не удержишь. В мире много многодетных семей. Я и сама из многодетной», — написала 27-летняя жена Тарасова, у которой есть трое братьев и сестер.

После развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов женился на второй вице-мисс Россия 2014 года Анастасии Костенко. Брак с моделью стал для него третьим. Влюбленные поженились в 2018 году. У пары подрастают две дочери Милана и Ева. У футболиста также есть дочь от первого брака Ангелина, девочка родилась в 2009 году.