Приостановлены белорусские поставки бензина А-95 на Украину

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 14:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
14:19
Политика
Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу
14:18
Происшествия
Мост рухнул под тяжестью фуры в Ивановской области
Все новости
28 мая 14:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
14:19
Политика
Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу
14:18
Происшествия
Мост рухнул под тяжестью фуры в Ивановской области
Все новости

Приостановлены белорусские поставки бензина А-95 на Украину

1431
Экономика
Приостановлены белорусские поставки бензина А-95 на Украину
ФБА «Экономика сегодня» .

Минск, 28 мая. Белорусская сторона приостановила поставки автомобильного топлива А-95 на территорию Украины. Информацией поделился директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По словам директора, нерациональное решение, которое смогла принять белорусская сторона в сложившейся ситуации, заключается в закрытии поставок автомобильного топлива на Украину, где продукция страны занимает 50% рынка, передает ТАСС.

«С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», — написал он в Facebook.

При этом Куюн подчеркнул, что переговоры по поставкам бензина продолжаются. Украинский рынок увеличился на 13%, до 521 тысячи тонн в январе-марте текущего года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Прошлогоднее значение находилось на уровне 459,5 тысячи тонн, согласно данным «Консалтинговой группы «А-95». Импортные поставки из Белоруссии поднялись на 50% и составили 226,2 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что власти Незалежной «не предусмотрели никаких компенсационных мер накануне решения о санкционных ограничениях» и вызвали нехватку топлива и «ценовую нестабильность» на территории страны.

Вернуться назад

топливо бензин поставки
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 130647 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 89520 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 51049 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 47531 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34499 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Все новости / Экономика / Приостановлены белорусские поставки бензина А-95 на Украину
Рейтинг@Mail.ru