Приостановлены белорусские поставки бензина А-95 на Украину

Минск, 28 мая. Белорусская сторона приостановила поставки автомобильного топлива А-95 на территорию Украины. Информацией поделился директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По словам директора, нерациональное решение, которое смогла принять белорусская сторона в сложившейся ситуации, заключается в закрытии поставок автомобильного топлива на Украину, где продукция страны занимает 50% рынка, передает ТАСС.

«С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», — написал он в Facebook.

При этом Куюн подчеркнул, что переговоры по поставкам бензина продолжаются. Украинский рынок увеличился на 13%, до 521 тысячи тонн в январе-марте текущего года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Прошлогоднее значение находилось на уровне 459,5 тысячи тонн, согласно данным «Консалтинговой группы «А-95». Импортные поставки из Белоруссии поднялись на 50% и составили 226,2 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что власти Незалежной «не предусмотрели никаких компенсационных мер накануне решения о санкционных ограничениях» и вызвали нехватку топлива и «ценовую нестабильность» на территории страны.