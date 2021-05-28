Минтруд оценил возможность перехода на четырехдневку в России

Москва, 28 мая. Четких предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю в России нет, заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Предложение о сокращении рабочей недели было изучено в ведомстве, но оснований для его реализации там не увидели, пояснил Котяков.

Сейчас в министерстве нет инициативы, в которой необходимость введения сокращенной недели была бы «сформирована, обоснована», добавил он. Котяков также отметил, что своего рода альтернативой четырехдневке является удаленная занятость и режим фриланса, который сегодня весьма популярен в стране.