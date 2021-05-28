Министерство труда РФ указало на важность зафиксировать правила работы на удаленке

Москва, 28 мая. Четкие правила работы в удаленном формате необходимо зафиксировать в России, считают в Министерстве труда РФ.

Правила взаимоотношения работодателей с сотрудниками должны быть зафиксированы, подчеркнул министр труда и социальной защиты в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, отвечая на вопрос о дистанционке. Зарплата на удаленке должна оставаться прежней, считает Котяков.

Минтруд также обсудил инициативу о введении четырехдневной рабочей недели. Предложение рассмотрят наряду с другими идеями, которые нельзя игнорировать, добавил министр.