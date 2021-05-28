Песков напомнил о призыве РФ выяснить реальные причины посадки рейса Ryanair

Москва, 28 мая. Россия призывала к сбалансированному подходу в рамках расследования инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После произошедшего Россия не прерывает общения с другими странами, добавил он. Журналисты попросили Дмитрия Пескова разъяснить, намерена ли РФ каким-то образом расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.

«С самого начала мы говорили о необходимости очень внимательного отношения к произошедшему и необходимости сбалансированного подхода с тем, чтобы установить реальные причины и реальную хронологию произошедшего», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь РФ исключил причастность российских структур к инциденту с пассажирским бортом Ryanair. Рейс совершил экстренную посадку в Минске из-за информации о возможном минировании.