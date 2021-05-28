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28 мая 14:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
14:19
Политика
Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу
14:18
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Польский эксперт Корейба сбил спесь с «бесполезных» эмигрантов из Белоруссии

Политика
Польский эксперт Корейба сбил спесь с «бесполезных» эмигрантов из Белоруссии
facebook.com  /  Якуб Корейба

Nexta — это проект не польского государства, а белорусской эмиграции и части либерально-прогрессивной польской элиты, которые платят деньги за регулярные обещания устроить революцию в Белоруссии. Об этом заявил польский политолог и журналист Якуб Корейба в ходе пресс-конференции Общественной службы новостей «Задержание главреда Nexta: Лукашенко идет ва-банк», передает ФАН.

Отвечая на вопрос о том, является ли Telegram-канал Nexta польским проектом, Корейба сообщил, что не видит прямого воздействия и государственного контроля над ним. По словам журналиста, деятельность канала не всегда вписывается в приоритеты официальной Варшавы.

«Белорусские эмигранты — это люди, которые получают хорошую поддержку, статус в обществе за то, что постоянно обещают польским политикам революцию в Белоруссии, — констатировал политолог. — Чем хуже Лукашенко, тем больше бюджетов и поддержки они получают. Несколько лет назад стоял вопрос закрытия «Белсата» (польский телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. — Прим. ФАН), потому что это был бесполезный проект. Но после событий прошлого года он получил очередные бюджеты. Nexta — это проект не польского государства, это проект белорусской эмиграции и части либерально-прогрессивной польской элиты».

По словам эксперта, прежде всего, польским политическим элитам важно, чтобы Белоруссия существовала как отдельное государство.

«Есть некий идеал, в котором Белоруссия становится демократической страной, с плюрализмом и защитой прав человека, — подчеркнул Корейба. — Но сейчас важно сохранить ее территориальную целостность, не допустить разделения. Я знаю нынешнее состояние польской элиты, смена режима — довольно отдаленная перспектива. Если бы Польша хотела свергать Лукашенко, то она бы сделала это где-то в сентябре-октябре прошлого года. Свержение Лукашенко — не приоритет».

При этом журналист не скрывает, что у польских политиков есть свои глобальные цели, согласно которым их страна должна создать геополитическую общность на территории от Германии до России, включающую страны Прибалтики, Украину и Белоруссию, Румынию и Болгарию.

«Эти планы известны более ста лет, это основная мысль и концепция польской политической элиты, — отметил Корейба. — Цель состоит в том, чтобы создать некую субъектность между Германией и Россией, геополитическую общность, которая будет иметь собственный голос в международных отношениях».

Польский политолог продолжил, что источник всех негативных тенденций для Польши за последние триста лет — влияние Германии и России. Самое же худшее, это когда страны влияют совместно в рамках соглашений.

«Цель Польши — исключить российско-немецкий союз, а также выступать по отношению как к России, так и к Германии как равноправный партнер, — заявил журналист. — Есть желание строить нечто такое, но без Украины и Белоруссии этот проект не имеет территориальных оснований. Одной Прибалтики, Румынии и Болгарии недостаточно».

Ранее известный политолог Алексей Мартынов в беседе с ФАН назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска.

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белоруссия польша александр лукашенко якуб корейба nexta
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Все новости / Политика / Польский эксперт Корейба сбил спесь с «бесполезных» эмигрантов из Белоруссии
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