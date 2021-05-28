Польский эксперт Корейба сбил спесь с «бесполезных» эмигрантов из Белоруссии

Nexta — это проект не польского государства, а белорусской эмиграции и части либерально-прогрессивной польской элиты, которые платят деньги за регулярные обещания устроить революцию в Белоруссии. Об этом заявил польский политолог и журналист Якуб Корейба в ходе пресс-конференции Общественной службы новостей «Задержание главреда Nexta: Лукашенко идет ва-банк», передает ФАН.

Отвечая на вопрос о том, является ли Telegram-канал Nexta польским проектом, Корейба сообщил, что не видит прямого воздействия и государственного контроля над ним. По словам журналиста, деятельность канала не всегда вписывается в приоритеты официальной Варшавы.

«Белорусские эмигранты — это люди, которые получают хорошую поддержку, статус в обществе за то, что постоянно обещают польским политикам революцию в Белоруссии, — констатировал политолог. — Чем хуже Лукашенко, тем больше бюджетов и поддержки они получают. Несколько лет назад стоял вопрос закрытия «Белсата» (польский телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. — Прим. ФАН), потому что это был бесполезный проект. Но после событий прошлого года он получил очередные бюджеты. Nexta — это проект не польского государства, это проект белорусской эмиграции и части либерально-прогрессивной польской элиты».

По словам эксперта, прежде всего, польским политическим элитам важно, чтобы Белоруссия существовала как отдельное государство.

«Есть некий идеал, в котором Белоруссия становится демократической страной, с плюрализмом и защитой прав человека, — подчеркнул Корейба. — Но сейчас важно сохранить ее территориальную целостность, не допустить разделения. Я знаю нынешнее состояние польской элиты, смена режима — довольно отдаленная перспектива. Если бы Польша хотела свергать Лукашенко, то она бы сделала это где-то в сентябре-октябре прошлого года. Свержение Лукашенко — не приоритет».

При этом журналист не скрывает, что у польских политиков есть свои глобальные цели, согласно которым их страна должна создать геополитическую общность на территории от Германии до России, включающую страны Прибалтики, Украину и Белоруссию, Румынию и Болгарию.

«Эти планы известны более ста лет, это основная мысль и концепция польской политической элиты, — отметил Корейба. — Цель состоит в том, чтобы создать некую субъектность между Германией и Россией, геополитическую общность, которая будет иметь собственный голос в международных отношениях».

Польский политолог продолжил, что источник всех негативных тенденций для Польши за последние триста лет — влияние Германии и России. Самое же худшее, это когда страны влияют совместно в рамках соглашений.

«Цель Польши — исключить российско-немецкий союз, а также выступать по отношению как к России, так и к Германии как равноправный партнер, — заявил журналист. — Есть желание строить нечто такое, но без Украины и Белоруссии этот проект не имеет территориальных оснований. Одной Прибалтики, Румынии и Болгарии недостаточно».

Ранее известный политолог Алексей Мартынов в беседе с ФАН назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска.