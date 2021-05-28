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28 мая 14:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
14:19
Политика
Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу
14:18
Происшествия
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Жалоба на задержание Софии Сапеги отклонена белорусским судом

Происшествия
Жалоба на задержание Софии Сапеги отклонена белорусским судом
Prt Scr youtube.com  /  The Telegraph

Минск, 28 мая. Россиянка София Сапега останется под стражей в Белоруссии. Суд отказался удовлетворять жалобу на ее задержание.

Минский суд отклонил жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги. Данное обращение следовало от адвоката девушки.

Сапега была задержана в аэропорту вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем, который является сооснователем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Россиянке предъявили обвинения по статье о разжигании розни. Суд рассматривал жалобу на задержание Сапеги в закрытом режиме, писал ФАН.

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суд арест минск сапега
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