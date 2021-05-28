Жалоба на задержание Софии Сапеги отклонена белорусским судом

Минск, 28 мая. Россиянка София Сапега останется под стражей в Белоруссии. Суд отказался удовлетворять жалобу на ее задержание.

Минский суд отклонил жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги. Данное обращение следовало от адвоката девушки.

Сапега была задержана в аэропорту вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем, который является сооснователем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Россиянке предъявили обвинения по статье о разжигании розни. Суд рассматривал жалобу на задержание Сапеги в закрытом режиме, писал ФАН.