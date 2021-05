Перестрелка в Мисурате и протесты преподавателей — что произошло в Ливии 26 и 27 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 26 и 27 мая 2021 года.

Перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и членами вооруженной группировки произошла в Мисурате после попытки боевиков штурмовать офис судебного комплекса и прокуратуры.

Источники в городе сообщили, что члены так называемой «Объединенной палаты безопасности Мисураты» пытались похитить помощника директора тюрьмы «Аль-Худа» Мухаммада аль-Ахвала по прозвищу Джамбо, имеющего звание старшего лейтенанта. Боевики обвиняют его в эксплуатации семей женщин-заключенных, вымогательстве и принуждении к аморальным действиям с целью освобождения их родственников.

Сотрудники таможенного центра морского порта Мисураты совместно с Департаментом по борьбе с контрабандой и наркотиками изъяли и уничтожили 4020 коробок с замороженной печенью, запрещенных к ввозу.

Верховный суд Ливии решил пересмотреть дела Сейфа аль-Ислама Каддафи и отменить смертный приговор, вынесенный уголовным судом в Триполи на основании признания его виновным в убийстве демонстрантов и других преступлениях.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи переговорил с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари. Стороны затронули вопросы, представляющие общий интерес, и направления сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о ситуации на региональной и международной аренах.

Аль-Манфи также встретился с президентом Нигера Мохамедом Базумом и главой Переходного военного совета Чада Махаматом Идрисом Деби на полях внеочередного саммита глав государств бассейна озера Чад в столице Нигерии Абудже. Стороны обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и пограничного контроля, а также усиление борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Министр внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Халед Мазен и посол Австрийской Республики в Ливии рассмотрели перспективы сотрудничества и необходимые меры безопасности для возобновления работы посольства страны в Триполи.

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни встретился с послом Великобритании Николасом Хоптоном. Темой их беседы стали политическая ситуация в Ливии, вопрос национального примирения и усилия, предпринятые властями в этом направлении. Они также затронули проблему обеспечения безопасности границ, нелегальную миграцию, борьбу с терроризмом и перспективы совместного сотрудничества в этих областях.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба и председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс оценили подготовку Правительства национального единства к выборам и то, как Соединенные Штаты могут поддержать Ливию в этом событии.

Министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш обсудила по телефону со своим кувейтским коллегой Ахмадом Насером аль-Мухаммадом ас-Сабахом двусторонние отношения и пути их укрепления во всех областях. Они также рассмотрели ситуацию в Ливии и постоянные усилия по продвижению политического процесса.

Заседания Форума политического диалога, длившиеся два дня, завершились 27 мая. Его участники так и не достигли консенсуса по конституционной основе и законодательству, регулирующему предстоящий избирательный процесс.

Посланник ООН в Ливии Ян Кубиш подтвердил, что он незамедлительно передаст конституционную основу и результаты обсуждений членов ЛФПД Палате представителей и Высшему государственному совету для дальнейших разъяснений.

Симпозиум под лозунгом «На пути к более глубокому пониманию политики внешних игроков в отношении Ливии» прошел 26 мая в столице Турции.

МИД Ливии объявил о подписании соглашения о создании Ливийско-украинского делового совета. Решение принято на закрытом форуме с участием нескольких представителей официальных учреждений и директоров государственных и частных компаний с обеих сторон.

Государственный министр по делам перемещенных лиц и правам человека Ахмад аль-Махджуб обсудил с послом Италии в Ливии Джузеппе Буччино усилия, предпринятые посольством в общении с соответствующими органами Правительства национального единства (ПНЕ) для укрепления партнерства и сотрудничества между двумя странами.

Постпред Ливии при ООН Тахир Сунни обсудил с греческой коллегой Марией Теофили двусторонние отношения, сотрудничество между государствами и совместную координацию в рамках ООН.

Посол Германии в Ливии Оливер Овца встретился с главой ВГС Халидом Мишри. Стороны затронули демократический прогресс и вызовы, включая мирную передачу власти.

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар пригласил председателя Палаты представителей Агилу Салеха, главу Президентского совета Мухаммада аль-Манфи и премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу принять участие в военном параде, который состоится на базе Бенина, к востоку от Бенгази, в субботу, 29 мая, по случаю празднования седьмой годовщины революции «Аль-Карама» («Достоинство»).

Мальта объявила о готовности передать Ливии 1,2 млрд динаров, конфискованные в ноябре 2019 года при транспортировке из России. Об этом сообщил министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло во время пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба согласился включить увеличение заработной платы учителей в бюджет на текущий год и обязался выполнить Закон №4 о повышении жалования учителям и работникам сферы образования.

Председатель Турецко-ливийского делового совета подтвердил, что Турция намерена создать материально-техническую базу в Мисурате.

Компания Brega Oil Marketing Company отправила на нефтебазу в Сабхе первый конвой с 1 млн литров бензина и дизельного топлива в соответствии с указаниями премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы.

В отделение Центрального банка Ливии в Сабхе поступили 100 млн ливийских динаров.

Прибытие денежных средств происходит в рамках усилий по решению проблемы ликвидности в отделениях коммерческих банков. Партии денег также прибудут в города Гат, Убари и в другие районы страны.

Глава Центрального банка Садык Кабир обсудил с представителями соответствующих департаментов ведомства выполнение плана по обеспечению наличными деньгами регионы.

Министр здравоохранения Али аз-Занати запускает инициативу «Сила надежды» по открытию прибрежной дороги для перевозки гуманитарной помощи.

В городе Хомс прошла генеральная конференция адвокатов. Участниками мероприятия стали юристы со всей Ливии, премьер-министр страны, глава Центрального банка, генеральный прокурор, министр юстиции и ряд депутатов Палаты представителей.

Компания General Electric обсудила возобновление работ по проекту газовой электростанции Аз-Зувейтина с корейской компанией Daewoo.

Министр здравоохранения ПНЕ Али аз-Занати, директор Торговой палаты США в Ливии и представители американских компаний рассмотрели механизмы сотрудничества и обмена опытом между двумя странами в сфере здравоохранения.

Посол Германии Оливер Овца посетил штаб Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), где обговорил с просителями убежища проблемы, с которыми они сталкиваются в Ливии. Он объявил, что его страна выделит дополнительные 8 млн евро для поддержки гуманитарной работы.

