Перестрелка в Мисурате и протесты преподавателей — что произошло в Ливии 26 и 27 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 26 и 27 мая 2021 года.

Происшествия

Перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и членами вооруженной группировки произошла в Мисурате после попытки боевиков штурмовать офис судебного комплекса и прокуратуры.

Источники в городе сообщили, что члены так называемой «Объединенной палаты безопасности Мисураты» пытались похитить помощника директора тюрьмы «Аль-Худа» Мухаммада аль-Ахвала по прозвищу Джамбо, имеющего звание старшего лейтенанта. Боевики обвиняют его в эксплуатации семей женщин-заключенных, вымогательстве и принуждении к аморальным действиям с целью освобождения их родственников.

اقتحم أعضاء ما يعرف بالغرفة الأمنية المشتركة #مصراتة مقر مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة لاعتقال مسؤول ليبي #ليبيا#عينك_على_العالم https://t.co/ttPcZ2YihA — العين الإخبارية (@alain_4u) May 27, 2021

Сотрудники таможенного центра морского порта Мисураты совместно с Департаментом по борьбе с контрабандой и наркотиками изъяли и уничтожили 4020 коробок с замороженной печенью, запрещенных к ввозу.

شاهد | إتلاف 4020 صندوقًا من الكبد المجمد المحظور استيراده بعد ضبطه من أعضاء مركز جمرك ميناء #مصراتة البحري بالتعاون مع أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات في مصراتة، بحضور لجنة الإتلاف التابعة لمديرية جمارك مصراتة والجهات الأمنية المختصة.#ليبيا pic.twitter.com/UOj713RCX3 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 27, 2021

Политика

Верховный суд Ливии решил пересмотреть дела Сейфа аль-Ислама Каддафи и отменить смертный приговор, вынесенный уголовным судом в Триполи на основании признания его виновным в убийстве демонстрантов и других преступлениях.

إلغاء حكم بإعدام نجل القذافي



المحكمة العليا في #ليبيا تقرر إعادة محاكمة سيف الإسلام القذافي وتلغي قرار جنايات #طرابلس بإعدامه في قضية قتل محتجين واتهامات أخرى#عينك_على_العالم pic.twitter.com/sWM25KvhiH — العين الإخبارية (@alain_4u) May 27, 2021

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи переговорил с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари. Стороны затронули вопросы, представляющие общий интерес, и направления сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о ситуации на региональной и международной аренах.

Аль-Манфи также встретился с президентом Нигера Мохамедом Базумом и главой Переходного военного совета Чада Махаматом Идрисом Деби на полях внеочередного саммита глав государств бассейна озера Чад в столице Нигерии Абудже. Стороны обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и пограничного контроля, а также усиление борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Министр внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Халед Мазен и посол Австрийской Республики в Ливии рассмотрели перспективы сотрудничества и необходимые меры безопасности для возобновления работы посольства страны в Триполи.

وزير الداخلية يبحث مع السفير النمساوي الترتيبات الأمنية لإعادة افتتاح سفارة بلاده في طرابلس#ليبيا #الشاهد

للتفاصيل: https://t.co/3fW1SEjFgS — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) May 27, 2021

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни встретился с послом Великобритании Николасом Хоптоном. Темой их беседы стали политическая ситуация в Ливии, вопрос национального примирения и усилия, предпринятые властями в этом направлении. Они также затронули проблему обеспечения безопасности границ, нелегальную миграцию, борьбу с терроризмом и перспективы совместного сотрудничества в этих областях.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба и председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс оценили подготовку Правительства национального единства к выборам и то, как Соединенные Штаты могут поддержать Ливию в этом событии.

الدبيبة يجري محادثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي. #ليبيا #المرصد https://t.co/jdWNY6AOTk — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 27, 2021

Министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш обсудила по телефону со своим кувейтским коллегой Ахмадом Насером аль-Мухаммадом ас-Сабахом двусторонние отношения и пути их укрепления во всех областях. Они также рассмотрели ситуацию в Ливии и постоянные усилия по продвижению политического процесса.

معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يبحث في اتصال هاتفي مع معالي الدكتورة نجلاء المنقوش وزير خارجية دولة ليبيا الشقيقة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

الخبر كامل: https://t.co/3cZQ89FY92 pic.twitter.com/Fj56iOqWIu — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) May 26, 2021

Заседания Форума политического диалога, длившиеся два дня, завершились 27 мая. Его участники так и не достигли консенсуса по конституционной основе и законодательству, регулирующему предстоящий избирательный процесс.

اختتمت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الخميس، والتي عقدت على مدى يومين، دون التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة لعملية الانتخابات المقبلة. #ليبيا — CGTN Arabic (@cgtnarabic) May 28, 2021

Посланник ООН в Ливии Ян Кубиш подтвердил, что он незамедлительно передаст конституционную основу и результаты обсуждений членов ЛФПД Палате представителей и Высшему государственному совету для дальнейших разъяснений.

كوبيش: القاعدة الدستورية ستصل إلى النواب والأعلى للدولة لتحديدها

https://t.co/MTAeu9YhSK#ليبيا pic.twitter.com/Yu1h1XFRC0 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 27, 2021

Симпозиум под лозунгом «На пути к более глубокому пониманию политики внешних игроков в отношении Ливии» прошел 26 мая в столице Турции.

МИД Ливии объявил о подписании соглашения о создании Ливийско-украинского делового совета. Решение принято на закрытом форуме с участием нескольких представителей официальных учреждений и директоров государственных и частных компаний с обеих сторон.

Государственный министр по делам перемещенных лиц и правам человека Ахмад аль-Махджуб обсудил с послом Италии в Ливии Джузеппе Буччино усилия, предпринятые посольством в общении с соответствующими органами Правительства национального единства (ПНЕ) для укрепления партнерства и сотрудничества между двумя странами.

Постпред Ливии при ООН Тахир Сунни обсудил с греческой коллегой Марией Теофили двусторонние отношения, сотрудничество между государствами и совместную координацию в рамках ООН.

لقاء ايجابي مع مندوبة اليونان السفيرة ماري ثيوفيلي، ناقشنا العلاقات الثنائية وأُطر التعاون بين البلدين والتنسيق المشترك في الأمم المتحدة. Productive meeting today with Amb.Maria Theofili of #Greece @GRUN_NY discussing bilateral relations between both countries & coordination @UN pic.twitter.com/MMF18XzW6B — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 26, 2021

Посол Германии в Ливии Оливер Овца встретился с главой ВГС Халидом Мишри. Стороны затронули демократический прогресс и вызовы, включая мирную передачу власти.

في حوار بناء و توديعي مع رئيس المجلس الاعلي للدولة خالد المشري، شكرته علي حسن تواصله المستمر. حيث عبرت عن احترامي لمشاركته في إعطاء الثقة ل #حكومة_الوحدة_الوطنية في طبرق. كما ناقشنا التقدم و التحديات ???????? الديمقراطية، بما في ذلك الانتقال السلمي للسلطة . pic.twitter.com/No2kQEg3Pv — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) May 26, 2021

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар пригласил председателя Палаты представителей Агилу Салеха, главу Президентского совета Мухаммада аль-Манфи и премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу принять участие в военном параде, который состоится на базе Бенина, к востоку от Бенгази, в субботу, 29 мая, по случаю празднования седьмой годовщины революции «Аль-Карама» («Достоинство»).

Экономика

Мальта объявила о готовности передать Ливии 1,2 млрд динаров, конфискованные в ноябре 2019 года при транспортировке из России. Об этом сообщил министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло во время пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

مالطا تعلن الافراج عن مليار و 200 مليون دينار لصالح الحكومة الليبية والتي احتجزتها في نوفمبر 2019 وهي في طريقها من روسيا إلى #ليبيا . pic.twitter.com/5ggIk0KzDS — لمبّة (@lambaq8) May 27, 2021

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба согласился включить увеличение заработной платы учителей в бюджет на текущий год и обязался выполнить Закон №4 о повышении жалования учителям и работникам сферы образования.

#سكاي_عاجل | الدبيبة يوافق على تضمين زيادة مرتبات المعلمين في ميزانية هذه السنة ويتعهّد بتنفيذ القانون رقم 4 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم. #ليبيا — سكاي نيوز الليبية (@SkyNewsLibyan) May 27, 2021

Председатель Турецко-ливийского делового совета подтвердил, что Турция намерена создать материально-техническую базу в Мисурате.

Компания Brega Oil Marketing Company отправила на нефтебазу в Сабхе первый конвой с 1 млн литров бензина и дизельного топлива в соответствии с указаниями премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы.

بتوجيهات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة شركة البريقة لتسويق النفط تشرع بإطلاق أول قافلة محملة بمليون لتر من وقود البنزين والديزل متجهه إلى مستودع سبها النفطي.#حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/1xQIvAG28Z — حكومتنا (@Hakomitna) May 26, 2021

В отделение Центрального банка Ливии в Сабхе поступили 100 млн ливийских динаров.

Прибытие денежных средств происходит в рамках усилий по решению проблемы ликвидности в отделениях коммерческих банков. Партии денег также прибудут в города Гат, Убари и в другие районы страны.

Глава Центрального банка Садык Кабир обсудил с представителями соответствующих департаментов ведомства выполнение плана по обеспечению наличными деньгами регионы.

Общество

Министр здравоохранения Али аз-Занати запускает инициативу «Сила надежды» по открытию прибрежной дороги для перевозки гуманитарной помощи.

В городе Хомс прошла генеральная конференция адвокатов. Участниками мероприятия стали юристы со всей Ливии, премьер-министр страны, глава Центрального банка, генеральный прокурор, министр юстиции и ряд депутатов Палаты представителей.

Компания General Electric обсудила возобновление работ по проекту газовой электростанции Аз-Зувейтина с корейской компанией Daewoo.

Министр здравоохранения ПНЕ Али аз-Занати, директор Торговой палаты США в Ливии и представители американских компаний рассмотрели механизмы сотрудничества и обмена опытом между двумя странами в сфере здравоохранения.

الزناتي يبحث مع مندوبي الشركات الأمريكية آلية التعاون لتطوير القطاع الصحي في #ليبيا. #المرصد https://t.co/2F2LJpXFC4 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 27, 2021

Посол Германии Оливер Овца посетил штаб Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), где обговорил с просителями убежища проблемы, с которыми они сталкиваются в Ливии. Он объявил, что его страна выделит дополнительные 8 млн евро для поддержки гуманитарной работы.

Aid, protection and advocacy for refugees & IDPs that lost their home and sometimes more. Impressed by the humanitarian work of @UNHCRLibya for vulnerable persons from Libya and abroad. Honored to announce additional 8 Mio. Euro of ???????? support! pic.twitter.com/5Tb4Q5eZUw — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) May 26, 2021

Члены Синдиката профессорско-преподавательского состава Университета Триполи организовали пикет в знак протеста против тяжелого финансового положения, в котором они находятся, и многолетней невыплаты базовой заработной платы.