Песков назвал голословным заявление Microsoft о «русских» хакерах

Москва, 28 мая. Россия не владеет сведениями о новых кибератаках на госагентства США со стороны преступной группировки Nobelium, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на антироссийское заявление представителя компании Microsoft о «русских» хакерах, якобы «причастных» к киберпреступлениям. Песков счел слова достаточно абстрактными, он сравнил его голословность с вымышленным обвинением корпорации в распространении угроз от программного обеспечения. Инцидент не повлияет на ход развития двустороннего саммита президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена, уверен пресс-секретарь лидера государства.

Подобные заявления со стороны иностранных властей выглядят очень нелепо и убого, ранее подчеркнул директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, действия Запада в этом вопросе напоминают «плохой детектив».