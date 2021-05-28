Безучастность, нежелание браться за что-либо, даже любимое дело потеряло свои краски и теперь совсем не завлекает. Знакомо это чувство? Вполне вероятно, что у вас апатия.

Но как с ней бороться? Есть ли эффективные методы и можно ли это сделать самостоятельно? Мы решили узнать об апатии поподробнее и обратились за этим к профессионалу. На все наши вопросы ответила психолог, сексолог, гипнотерапевт Алена Малышева.

Что такое апатия

Для того, чтобы понять, как побороть апатию, нужно выяснить, что же это вообще такое. Как нам рассказала эксперт, апатия, как правило, выражается в безразличии и безучастности человека. Ему совершенно все равно, что происходит вокруг него, ему не хочется к чему-то стремиться, что-то делать или куда-то бежать. Одним словом — ноль эмоций и никакого интереса. Если говорить научным языком, то так организм человека реагирует на стресс. Он снижает физическую и психическую активность, чтобы не потратить в итоге все имеющиеся ресурсы. Такое состояние всегда возникает после того, как у человека произошло эмоциональное выгорание или сильное потрясение.

Безразличное отношение ко всему, что происходит вокруг, можно назвать самым главным симптомом апатии. Человек, который столкнулся с этим недугом, либо словно превращается в машину, которая запрограммирована на выполнение определенных команд и функций, либо вовсе «отделяется от мира» и не делает ничего.

У людей с апатией снижается частота общения с окружающими людьми, они замыкаются в себе, совершенно не проявляют эмоций, перестают следить за собой и продолжают сохранять ко всему равнодушие. Психолог во время беседы с нашим изданием указала, что апатия также выражается в следующих моментах:

в ощущении непреодолимой усталости;

снижении или отсутствии эмоций;

снижении волевой активности, безразличии к происходящему, отсутствии стремлений и сил к выполнению каких-либо действий;

наблюдается замедленная речь с присутствием большого количества пауз.

Причины апатии

Как у плохого настроения, у апатии есть несколько причин. Причем они могут быть совершенно разные как по характеру, так и по происхождению. Одни из них имеют внутренний характер, другие — внешний. Давайте перечислим самые частые причины возникновения апатии и современных людей:

травмы головы и неврологические заболевания;

нарушения при выработке гормонов (беременность, климакс, болезни щитовидной железы);

психические отклонения;

проблемы с эндокринной системой;

злоупотребление алкогольными напитками;

употребление наркотиков;

сильный стресс (апатия в этом случае развивается у пациентов после сильной эмоциональной встряски — потери работы, смерти близких или серьезной аварии);

психологические травмы (расставание с любимым человеком, развод, утрата родных и близких);

побочное действие лекарств (оральные контрацептивы, снотворные средства);

психоэмоциональное выгорание (возникает из-за постоянного стресса, напряжения, большого количества работы и ответственности).

Симптомы апатии

Чтобы понять, что у пациента именно апатия, а не другое состояние, врач обращает внимание на несколько ключевых признаков:

изменение аппетита в плохую сторону — психологическое состояние всегда сказывается на тяге человека к еде. Многие пациенты с апатией отказываются от приема пищи, а иногда даже раздражаются стоит им только почувствовать запах еды. Из-за этого многие резко теряют вес;

замкнутость — близкие люди, коллеги и знакомые замечают, что человек избегает общения и попросту не хочет разговаривать. Как правило, люди с апатией стремятся сведению всех контактов к минимуму и уединению. При этом одиночество не облегчает состояния, ведь именно в эти моменты на людей накатывает осознание безысходности и непреодолимой грусти.

угнетенное настроение — бывают моменты, когда в жизни пациента появляются светлые моменты, однако они очень короткие и хрупкие. Следом за ними к человеку приходят мысли о том, что его жизнь бессмысленна и идет она не так, как у всех остальных;

появляются проблемы с концентрацией и памятью — у пациентов с апатией сказанное быстро забывается, в делах царит хаос, а в действиях присутствует рассеянность;

ощущение усталости — оно не проходит даже утром, когда человек только встал с постели. При этом не важно, сколько он спал, потому что он все равно будет себя чувствовать разбитым и усталым;

отсутствие инициативы — во время апатии люди теряют былую хватку (если она была) и перестают принимать участие в жизни социума. Работа, семья, учеба и хобби — все это уходит на второй план, человеку все лень, ему ничего не нужно и не интересно.

Федеральное агентство новостей /

При этом нельзя стандартное снижение настроения путать с понятием апатии, которая наблюдается у пациентов от двух недель до нескольких месяцев. В такой ситуации нужно сразу бить тревогу и принимать действенные меры, которые облегчат состояние и жизнь человека. Кто это должен делать, спросите вы. Конечно, родственники или близкие люди, ведь именно они в первую очередь замечают изменения в поведении человека — он становится поникшим, раздражительным и часто пребывает в угнетенном состоянии.

При апатии из-за отсутствия сил и энергии всегда снижается работоспособность, поэтому в этом случае могут появляться дополнительные симптомы — такие, как головная боль, но не обязательно.

Эксперт дала несколько советов на тему того, чего не стоит делать при апатии:

продолжать не обращать внимание на свое состояние, делать вид, что все нормально;

злоупотреблять алкоголем или другими веществами для «облегчения» состояния;

заниматься самолечением;

замыкаться в себе и отгораживаться от близких;

постоянно находиться в позе депрессивного человека — это когда плечи подкручены, недовольное выражение лица, поникшее тело;

увлекаться жирной и острой едой;

самостоятельно пить какие-то лекарства, даже если это корень валерианы.

Лечение апатии

Как нам рассказала эксперт, в некоторых случаях апатия проходит самостоятельно и человеку не требуется лечение. Как это происходит? Человеку всего лишь нужно оказаться в покое, выспаться, посвятить несколько дней себе и своим любимым занятиям и хорошенько отдохнуть. Подобное отвлечение от повседневных дел хорошо помогает восполнить внутренние ресурсы и вернуться к нормальной и активной жизни.

Но в том случае, если отдых не принес ожидаемых результатов, а апатия превратилась в перманентное состояние, из которого очень сложно выкарабкаться, то тут уже необходимо обратиться к врачу.

Наш эксперт пояснила, что апатия по своей природе весьма опасна, поскольку она может стать предвестником серьезного психического расстройства. Например, депрессии, от которой не так-то просто вылечиться. Именно поэтому в случае продолжительного состояния апатии нужно обязательно обращаться к специалисту. Следует отметить, что заниматься самолечением не стоит. Да и диагностировать апатию без особых навыков будет довольно проблематично.

Так что же делать в случае апатии? Для начала нужно проанализировать ситуацию и попробовать понять, чем вызвана апатия. Тут нужно копнуть поглубже и взглянуть на себя как бы со стороны:

занимаетесь ли вы любимым делом?

приносит ли оно ожидаемые плоды?

есть ли в вашей жизни спорт?

хорошо ли вы питаетесь?

есть ли какие-то незавершенные дела, которые тянут из вас силы и постоянно напоминают о себе в негативном ключе?

чего вы боитесь? Может вас очень волнуют неудачи на работе или учебе?

достаточно ли вы спите?

позволяете ли вы себе отдых?

как вы проявляете заботу о себе? Давно ли вы себя баловали приятными покупками?

Порой именно эти вопросы наталкивают пациентов на правильные размышления. Они решаются на то, чтобы выделить себе и своему хобби время, создают уютную обстановку дома или же вовсе меняют ее, уезжая из города. Такая перезагрузка зачастую помогает привести голову в порядок.

Однако заранее стоит предупредить родных и друзей и о запланированных днях покоя и отдыха, чтобы никто не смог нарушить идиллию.

Специалист рекомендовала обратиться за помощью к самому близкому помощнику человека — его телу. По ее словам, зачастую тело может рассказать многое о внутреннем состоянии человека и его настрое. Чтобы это состояние улучшить, можно записаться на занятия йогой, пилатесом или заняться растяжкой. Даже 10 минут такого рода деятельности оздоровят тело и помогут разобраться в мыслях.

Фото из личного архива Алены Малышевой /

Каждый человек может проводить профилактику апатии, которая заключается в довольно простых действиях:

полный отказ от сигарет и алкогольных напитков;

избегание стрессовых ситуаций;

ежедневные прогулки на свежем воздухе;

правильный распорядок дня;

хороший сон не менее семи-восьми часов в сутки;

употребление здоровой и правильной пищи.

И, конечно, напоследок хочется сказать, что в наши дни, когда люди только и думают о работе и своих обязанностях, нужно относиться к себе вдвойне бережно и внимательно. Ментальное здоровье — очень хрупкая вещь, и без него добиться счастливой и полноценной жизни не получится.