Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair

Москва, 28 мая. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сомневается в необходимости нескольких расследований инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Песков в беседе с прессой ответил на вопрос журналистов, будет ли РФ проводить свое расследование указанного инцидента.

«Я не могу сказать», — ответил Песков и добавил, что сомневается в правдивости выводов множества одновременных расследований, если таковые будут иметь место.

Ранее Песков сказал, что отказ Москвы принять авиарейсы из Евросоюза связан с обстоятельствами технического характера.