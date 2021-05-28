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13:04
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Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
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12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
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Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви

  /   Обновлено: 28 мая 2021 13:02
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 28 мая. Друзья легендарного актера Александра Абдулова рассказали, что он пытался свести счеты с жизнью из-за девушки. В страшный момент его спасли однокурсники по театральному училищу.

Александр Абдулов всегда слыл сердцеедом. Вниманием женщин он не был обделен даже во время студенчества. На первом курсе ГИТИСа у начинающего артиста было несколько бурных романов, один из которых чуть не закончился трагедией. Бывшая возлюбленная звезды Лариса Штейман в студии программы «Прямой эфир» рассказала, что Абдулов пытался свести счеты жизнью из-за предательства девушки.

Близкий друг артиста, тележурналист Александр Мягченков подтвердил, что инцидент произошел во время обучения в театральном училище. Будущую звезды театра и кино спас его однокурсник, который заподозрил неладное. Он увидел, как Абдулов заперся на замок, а потом включил в комнате телевизор на полную мощность.

К счастью, знакомый актера, который случайно оказался в общежитии, быстро позвал на помощь и предотвратил трагедию. Однако на всю жизнь на левой руке звезды сохранился заметный шрам. В интервью однажды Абдулов признался, что это «память о девушке Тане».

Героем нового выпуска программы «Прямой эфир» стал 47-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Шиподько, назвавший себя внебрачным сыном актера. Друзья артиста, которые пришли в студию, отметили невероятную схожесть мужчины с возможным дедушкой Гавриилом Абдуловым.

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актер прямой эфир абдулов
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