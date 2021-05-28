Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви

Москва, 28 мая. Друзья легендарного актера Александра Абдулова рассказали, что он пытался свести счеты с жизнью из-за девушки. В страшный момент его спасли однокурсники по театральному училищу.

Александр Абдулов всегда слыл сердцеедом. Вниманием женщин он не был обделен даже во время студенчества. На первом курсе ГИТИСа у начинающего артиста было несколько бурных романов, один из которых чуть не закончился трагедией. Бывшая возлюбленная звезды Лариса Штейман в студии программы «Прямой эфир» рассказала, что Абдулов пытался свести счеты жизнью из-за предательства девушки.

Близкий друг артиста, тележурналист Александр Мягченков подтвердил, что инцидент произошел во время обучения в театральном училище. Будущую звезды театра и кино спас его однокурсник, который заподозрил неладное. Он увидел, как Абдулов заперся на замок, а потом включил в комнате телевизор на полную мощность.

К счастью, знакомый актера, который случайно оказался в общежитии, быстро позвал на помощь и предотвратил трагедию. Однако на всю жизнь на левой руке звезды сохранился заметный шрам. В интервью однажды Абдулов признался, что это «память о девушке Тане».

Героем нового выпуска программы «Прямой эфир» стал 47-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Шиподько, назвавший себя внебрачным сыном актера. Друзья артиста, которые пришли в студию, отметили невероятную схожесть мужчины с возможным дедушкой Гавриилом Абдуловым.