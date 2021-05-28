«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло

Турин, 28 мая. Андреа Пирло покинул пост главного тренера туринского «Ювентуса». «Бьянконери» финишировали четвертыми в Серии А и вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

Итальянский тренер Андреа Пирло больше не является наставником туринского «Ювентуса», сообщает «Матч ТВ». Он руководил клубом с августа 2020 года.

Пирло выиграл с «бьянконери» Кубок и Суперкубок Италии, однако в Серии А команда заняла лишь четвертое место, а из Лиги чемпионов вылетела уже на стадии 1/8 финала.

Главным претендентом на место молодого тренера СМИ называют Массимилиано Аллегри, который возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год.