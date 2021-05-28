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28 мая 13:06
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новостей
13:04
Шоу-бизнес
Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
Все новости

Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России

Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
ТАСС  /  Мальгавко Сергей

Санкт-Петербург, 28 мая. Директор главного оффроуд-проекта РФ Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников уверен, что автотуризм — самый надежный и интересный способ провести отпуск. Он имеет и еще один важный плюс.

Овчинников в пятницу принял участие в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», где порассуждал о преимуществах автомобильного туризма перед пляжным отдыхом. Пересечь Россию на машине стоит совсем недорого. Например, чтобы проехать Дагестан, путешественнику понадобится всего 20 тыс. рублей, заявил спикер.

Стоимость других направлений Овчинников не уточнил, но поделился планами Ladoga Trophy на ближайшую перспективу.

«В августе [состоится поездка] на Кольский полуостров, мы делаем путешествия по всей России. По Дагестану, Чечне планируем путешествия, в Мурманск», — рассказал он.

Фестиваль Ladoga Trophy пройдет с 5 по 13 июня 2021 года. Это официальное спортивное мероприятие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Посмотреть эфир с участием Овчинникова можно по ссылке во «ВКонтакте».

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туризм ladoga trophy автомобильный туризм
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