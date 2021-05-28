Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России

Санкт-Петербург, 28 мая. Директор главного оффроуд-проекта РФ Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников уверен, что автотуризм — самый надежный и интересный способ провести отпуск. Он имеет и еще один важный плюс.

Овчинников в пятницу принял участие в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», где порассуждал о преимуществах автомобильного туризма перед пляжным отдыхом. Пересечь Россию на машине стоит совсем недорого. Например, чтобы проехать Дагестан, путешественнику понадобится всего 20 тыс. рублей, заявил спикер.

Стоимость других направлений Овчинников не уточнил, но поделился планами Ladoga Trophy на ближайшую перспективу.

«В августе [состоится поездка] на Кольский полуостров, мы делаем путешествия по всей России. По Дагестану, Чечне планируем путешествия, в Мурманск», — рассказал он.

Фестиваль Ladoga Trophy пройдет с 5 по 13 июня 2021 года. Это официальное спортивное мероприятие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Посмотреть эфир с участием Овчинникова можно по ссылке во «ВКонтакте».