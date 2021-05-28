Песков назвал главное достижение Башара Асада

Москва, 28 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главное достижение сирийского лидера Башара Асада. Он считает, что президент САР спас страну от распада.

Дмитрий Песков подчеркнул, что за последние пять лет Башару Асаду удалось избежать большой катастрофы в Сирии. И это произошло, в том числе, благодаря содействию России.

«Удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов», — отметил он.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. По всей стране были открыты 12 тысяч избирательных участков, еще около 50 участков работали в дипломатических представительствах САР в других странах.

В голосовании приняли свыше 14 млн граждан, явка превысила 78%. По итогам выборов победу одержал Башар Асад: за него отдали голоса 95,1% сирийцев.