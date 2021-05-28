Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля

Симферополь, 28 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим повышенной готовности на полуострове. Мера направлена на предотвращение распространения коронавируса.

Режим повышенной готовности продлили до 1 июля 2021 года. Он предполагает ограничение работы театров, кинозалов и развлекательных центров. Также сохраняется запрет на деятельность хостелов в Крыму. Количество зрителей на концертах не должно превышать 75%, говорится в тексте подписанного Аксеновым указа.

Глава республики считает, что курортный сезон в регионе станет более успешным, чем в 2019 году. Инфраструктура Крыма полностью готова к приему путешественников. Власти намерены обеспечить достойный прием гостей не в ущерб местным жителям, подчеркнул Аксенов.