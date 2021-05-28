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28 мая 13:04
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новостей
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
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Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии

Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 28 мая. Президент России Владимир Путин поздравил сирийского коллегу Башара Асада с победой на выборах главы государства Сирийской Арабской Республики, сообщили в Кремле.

Российский лидер заявил, что Москва будет поддерживать официальное руководство Дамаска в борьбе с террористическими группировками и в продвижении политического урегулирования сложившейся на территории ближневосточной страны ситуации.

Как стало известно ранее, МИД РФ заявил о грубом политическом давлении Запада на выборы в Сирии.

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Сирия путин асад
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