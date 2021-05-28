Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии

Москва, 28 мая. Президент России Владимир Путин поздравил сирийского коллегу Башара Асада с победой на выборах главы государства Сирийской Арабской Республики, сообщили в Кремле.

Российский лидер заявил, что Москва будет поддерживать официальное руководство Дамаска в борьбе с террористическими группировками и в продвижении политического урегулирования сложившейся на территории ближневосточной страны ситуации.

Как стало известно ранее, МИД РФ заявил о грубом политическом давлении Запада на выборы в Сирии.