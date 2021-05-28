Аналитики Sohu посчитали, сколько могла бы длиться война между Россией и США

Пекин, 28 мая. Военное противостояние между Россией и США закончится очень быстро. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики отмечают, что Россия и США являются самыми мощными военными державами в мире. Так, в состав Военно-морских сил США входят 11 авианосцев. При этом у ВМФ РФ есть всего один корабль подобного типа. Однако в распоряжении российских военных есть несколько десятков субмарин, способных незаметно подходить к авианосным соединениям противника и наносить по ним разрушительные удары, передает «ПолитРоссия».

ВВС США обладают большим количеством истребителей и бомбардировщиков различных типов. С другой стороны, в распоряжении российских военных есть самые современные и продвинутые системы ПВО, которые станут непреодолимым препятствием для американской боевой авиации.

«Маловероятно, что конфликт между РФ и США перерастет в затяжное наземное противостояние с широким применением традиционных систем вооружения», — считают эксперты.

По их мнению, подобный конфликт не обойдется без применения ядерного оружия, поэтому противостояние между Москвой и Вашингтоном закончится очень быстро.

Ранее стало известно, что Осло и Вашингтон подписали договор, который позволит Пентагону размещать военные базы на территории Норвегии у границ России. При этом документ запрещает США размещать в Норвегии ядерное вооружение, кассетные боеприпасы и наземные мины, передает «Утро.ру».