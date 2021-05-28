Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме

Минск, 28 мая. Гражданка России София Сапега намерена обжаловать свое задержание в Белоруссии. Суд решил рассмотреть ее жалобу в закрытом режиме.

Вскоре правоохранители предъявят ей обвинения, связанные с событиями в Белоруссии в августе-сентябре прошлого года.

Сапега летела в Вильнюс вместе со своим кавалером Романом Протасевичем. Он является сооснователем Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии считается экстремистским. Парочку задержали после экстренной посадки лайнера в Минске, сообщал ФАН.